景美2月營收年增28.6％ 創同期新高

景美（7899）今公告，2026年2月營收達新台幣4525.5萬元，較去年同期成長28.6%，創歷年同期營收新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程測試介面關鍵結構件供應商景美（7899）今公告，2026年2月營收達新台幣4525.5萬元，較去年同期成長28.6%，創歷年同期營收新高。

景美2026年前2月累計營收約新台幣1.08億元，較去年同期大幅成長約83%，成長顯著。

請繼續往下閱讀...

景美表示，2月值農曆春節期間，當月實際出貨天數僅14天；2025年農曆春節落在元月份，出貨天數約20天，今年出貨天數明顯較少，但公司今年2月營收仍較去年同期逆勢成長28.6%，顯示客戶需求持續強勁，整體營運動能穩健向上。

景美表示，隨著 AI、高效能運算（HPC）與先進製程持續推進，晶片測試階段的重要性與複雜度同步提升，帶動探針卡相關測試介面需求持續增加，公司在探針卡關鍵結構件與細微鑽孔製程的專業能力，也持續獲得國際客戶信賴。

此外，為因應後續訂單需求，景美生產團隊於農曆年假期間仍持續加班生產，全力支援客戶交期，並提前備戰3、4月份出貨需求，以確保產能與交付穩定。同時，公司持續擴大人才招募，並歡迎在地宜蘭人才加入營運行列，共同為台灣半導體產業發展貢獻心力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法