光寶科電源切入系統整合 大啖AI基建升級商機

光寶科總經理邱森彬表示，公司正從傳統電源產品，逐步擴展至機櫃與系統整合領域，切入AI基礎建設供應鏈。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著人工智慧（AI）運算需求快速升溫，全球資料中心基礎建設正迎來新一輪升級。電源供應器大廠光寶科（2301）總經理邱森彬今天表示，AI算力提升正帶動資料中心電力架構與傳輸技術全面升級，公司也正從傳統電源產品，逐步擴展至機櫃（Rack）與系統整合領域，切入AI基礎建設供應鏈。

邱森彬指出，AI基礎建設需求具備結構性成長動能，短中期仍將支撐整體科技產業發展。從產業發展路徑來看，AI資料中心的建設可類比為高速公路與高鐵等公共基礎建設，初期投入規模龐大，但隨著建設逐步完成，未來將進一步向應用端與邊緣運算延伸。

在AI算力快速提升的帶動下，資料中心電源架構也同步升級。光寶科觀察，隨著GPU與AI伺服器功率持續提升，資料中心電力規格正從過去約33kW逐步提升至110kW，高功率電源需求快速增加，並帶動整體電源產品規格與單價同步提升。

除了電源產品外，高速資料傳輸也成為AI基礎建設的重要關鍵。邱森彬說，隨著AI算力持續擴張，未來資料中心之間的高速連接將更加依賴通訊技術，以滿足高速、低延遲的傳輸需求，公司也持續強化5G小基站的技術佈局，以因應AI時代的資料傳輸需求。

另一方面，AI運算架構也正從雲端逐步向邊緣運算（Edge）延伸。邱森彬提到，未來兩年AI需求仍以雲端資料中心為主，但隨著應用場景擴展，邊緣端運算需求將逐步提升，公司也將透過網通與邊緣電源產品，切入AI邊緣基礎建設市場。

為因應AI基礎建設需求成長，光寶科亦持續擴充產能。邱森彬表示，高雄與越南新產能預計將於今年第三季至第四季陸續開出，有助緩解目前AI相關產品供應偏緊的情況，並支撐下半年需求成長。

光寶科表示，未來在AI基礎建設領域，公司將不僅侷限於電源產品，而是進一步結合機櫃與系統整合能力，從電源模組延伸至整體解決方案，深化與雲端服務商及企業客戶的合作，逐步從電源供應商轉型為AI基礎建設解決方案提供者。

