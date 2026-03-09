飛捷2月營收創44個月新高 董總按讚：今年營運非常好

飛捷董事長林大成（左起）、總經理徐嘉宏按讚今年營運展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠飛捷（6206）2月營收5.01億元，月增7.2%、年增9.4%，創近44個月新高，今年前2個月營收累計9.67億元、年增7.3%。董事長林大成今天表示，今年整體營運「非常好」，在新客戶加入、支付整合產品（Payment POS）與AI應用帶動下，公司對全年展望維持樂觀，預期營收可望維持兩位數成長，若匯率維持中性且無重大黑天鵝事件，全年獲利亦有機會挑戰歷史新高。

在營收結構方面，飛捷總經理徐嘉宏指出，過去疫情與庫存調整曾打亂產業季節性，但近兩年已逐步回歸正常節奏。以歷史經驗來看，公司營收通常並非上下半年各半，而是上半年略高，多落在55比45或60比40的比例，今年也希望延續上半年動能較強的態勢。此外，公司近年持續開拓新客戶，定義3年內導入者為新客戶，今年占比有機會達到約一成，有助於分散單一客戶波動，降低營運季節性影響。

請繼續往下閱讀...

在訂單能見度方面，徐嘉宏表示，目前訂單能見度約達1個季度，還有大客戶訂單已下到年底。供應商對於部分材料價格上漲的預期已延伸至2028年，但考量客戶資金壓力與產品週期，較不容易大幅拉長訂單周期，因此公司在接單時仍會確認實際專案需求，以避免出現過度下單與後續庫存風險。

面對記憶體與關鍵零組件價格波動，公司已透過提前備料方式穩定供應鏈。林大成說，目前記憶體等關鍵料件庫存約可支撐至今年第四季，公司會依照市場價格逐季調整報價，以降低逐月調價帶來的客戶摩擦，同時維持毛利結構穩定。不同料件庫存覆蓋期略有差異，其中部分DRAM可支撐至8月，部分SSD則較短，公司將透過滾動補貨與庫存管理機制維持供應穩定。

在新事業布局方面，飛捷AI子公司華捷與英捷今年營運可望持續成長，兩家公司今年營收比重目標達到5%、年增2.9個百分點。其中華捷去年營收逾新台幣1億元，今年保守目標為2億元，樂觀情境則有機會突破3億元。隨著持續性的訂閱式收入規模逐年墊高，AI及軟體研發將邁入獲利體質的轉變期，預計2027 至2028年，前期研發投入將正式轉化穩健的獲利動能。

隨著AI應用持續擴大，飛捷也將AI導入既有產品線，從傳統POS系統延伸至AI Box PC等邊緣AI設備，並以「算力」為核心概念拓展應用場景。公司表示，未來將結合硬體設備與軟體訂閱模式，打造完整解決方案，並透過與合作夥伴的軟硬整合，擴大AI在零售與智慧場域的應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法