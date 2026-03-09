一銀機器人理財公股第一 投資人以處女、天秤、天蠍座最多

一銀機器人理財規模連三年成長逾3成；處女、天秤最愛用。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕根據金管會統計，截至2025年12月底，全台機器人理財資產規模已達156.58億元。其中，第一銀行以24.84億元居公股銀行之冠，顯示智能理財服務逐漸受到投資人青睞。一銀行指出，旗下e-First智能理財自推出以來成長動能強勁，近3年資產規模年均成長逾3成，投資人年齡約有7成集中在30至59歲之間；前三大星座依序為處女座、天秤座及天蠍座。

一銀於2020年推出e-First智能理財「基金投組」，並在2025年再推出「ETF投組」。截至2025年底，已有近7萬名投資人參與，申購投資組合數逾12萬組，累計投資金額接近67億元。

一銀分析，處女座投資人做事深思熟慮、追求完善，e-First智能理財能全天候監控市場並持續調整投資組合，符合其重視細節與穩健規劃的特質；天秤座在投資決策時往往考慮較多，容易錯失最佳進出場時機，而e-First智能理財「投資選目的、不用選標的」的設計，能協助快速做出投資配置；天蠍座則觀察敏銳且執行力強，重視風險與報酬效率比，透過智能理財參與市場，更能有效達成理財目標。

一銀表示，投資規劃關鍵在於資產配置與風險控管，對於投資新手或沒有時間研究市場的民眾而言，全智慧機器人理財服務是相對便利的選擇。e-First智能理財為國內首家導入國際知名投研機構晨星（Morningstar）資產配置演算法的銀行，並結合逾300位基金領域專家研究成果，透過晨星智慧模組挑選多檔投資標的，為客戶規劃投資組合，並定期檢視市場狀況，每季提供再平衡建議，協助投資人穩健累積資產。

此外，e-First智能理財每月最低只需新台幣3000元，即可享有過去多為高資產客戶專屬的專業理財建議服務，無論是年輕小資族、築巢家庭或退休族群，都能透過六大投資目標規劃財務未來。

為回饋投資人支持，一銀同步推出「e-First智選馬上投」基金投組申購優惠，即日起至6月30日止，凡新增單筆或定期定額基金投組計畫，皆可享平台使用費永久0元優惠（ETF投組不適用）。

