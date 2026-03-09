中東戰火切斷能源命脈！荷姆茲海峽航運驟減 中國2.8兆投資曝險

中東戰火升溫衝擊能源與航運，中國在當地的數百億美元投資面臨風險。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著以色列與美國對伊朗發動空襲，中東衝突急劇升溫，國際油價飆升至4年來新高。由於荷姆茲海峽航運量因戰火驟減，多年來將中東視為戰略投資與市場增長點的中國，其累積多年的經濟利益正面臨不確定風險。從能源供應受阻到龐大的基礎建設投資，北京在該地區布下的產能與金融棋局，正因戰事擴大而受到波及。

據《紐約時報》報導，中國在中東地區的經濟利益正處於火線之上。歐亞集團（Eurasia Group）中國部主管王丹指出，自2019年至2024年，中國在該區直接投資額高達890億美元（約新台幣2兆8124億元）。隨著美以軍事行動鎖定伊朗，並引發區域內港口、船舶及關鍵基礎設施遭襲，由中資貸款資助的煉油廠與港口設施，正承受巨大的地緣政治壓力。

中資港口與科技鏈受戰事衝擊

中國在該地區的投資已深入各個關鍵領域。在卡達，由中方參與資助的液化天然氣擴建設施，上週傳出遭到襲擊；而在以色列與阿聯（UAE），由中企營運的港口終端亦面臨威脅。此外，華為（Huawei）、阿里巴巴及騰訊等科技巨頭均在杜拜設有重要據點，而百度則已宣布暫停在阿聯的自動駕駛計程車服務。

目前局勢惡化已引發安全危機，中國外交部證實已有1名公民喪生，並緊急從伊朗撤離超過3000名國民。這項撤離行動顯示，過去被中國視為避開美中貿易摩擦的「增長引擎」區域，如今已轉化為充滿變數的戰場。

分析指出，中東衝突直接觸及中國的能源安全紅線。中國逾50%的海運原油依賴中東，其中約13%來自受制裁但價格低廉的伊朗石油。若供應鏈持續受阻，北京將被迫轉向成本更高的能源來源。此外，中東曾是中國電動車（EV）與鋼鐵出口成長最快的市場，現今卻因航運風險上升，導致中遠海運（Cosco）等巨頭不得不停止相關航線的訂艙作業。

儘管中國外長王毅頻繁致電區域各國進行外交斡旋，但在武裝對撞的現實下，北京長期奉行的「不干預、純投資」策略正受到嚴格檢視。《紐約時報》總結指出，中國雖然在中東擁有深厚的財務聯繫，但隨著局勢升級，北京正與美國等西方國家一樣，必須面對高度不確定的資產與信貸風險。

