巨漢在手訂單破百億元 能見度達2-3年

巨漢系統科技今舉行法說會，左起巨漢副總蔡宗澔、巨漢總經理羅瑞鴻、寬量執行長李鴻基。（巨漢提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕巨漢（6903）今日舉辦法人說明會，公司指出，受惠於大型專案邁入施工認列高峰期，巨漢2025年展現強勁的獲利爆發力，並透過數位化管理與「雙引擎」業務佈局，成功將在手訂單推升至新台幣百億元以上規模，訂單能見度達2到3年，預計2030年前將致力達成營收邁向1百億元里程碑。

巨漢2025年全年營收達36.04億元、年增24.9%；營業毛利9.97億元、年增 14.0%；歸屬母公司稅後淨利7.06億元、年增18.7%，全年稅後每股盈餘（EPS）交出10.62元的佳績。其中，第四季加速認列工程，單季營收達16.35億元、年增189.9%，稅後淨利3.39億元、年增217.9%，推升單季EPS衝上達5.13元。

請繼續往下閱讀...

受惠AI浪潮與先進製程帶動高階廠務需求，巨漢截至2026年第一季的在手訂單已達116億元，訂單能見度長達2至3年。公司預計2030年前將致力達成營收新台幣1百億元里程碑，並維持業界領先的獲利率。

為兼顧營收成長性與抗風險能力，巨漢採取「AI 基礎建設」與「公共工程」的雙引擎戰略。成長動能面，公司精準鎖定晶圓代工、先進封裝及AI算力中心等高資本支出領域，預期2026年AI相關營收佔比將突破 60%，並已通過赴美設立分公司計畫，積極佈局海外受惠於AI趨勢與關稅議題的建廠商機。在穩定防禦方面，公司將公共工程營收佔比維持在20%至40%，主攻高技術門檻案件，藉由政府預算保障與零倒帳風險的穩定現金流，築起抗景氣循環的防禦護城河。

巨漢指出，為了高效執行百億規模的在手訂單，公司憑藉領先業界的BIM（建築資訊模型）與AI數位化管理系統，落實「施工前全尺寸模擬」與「模組化預製」，達成「精準工程」的執行力，不僅有效克服產業缺工瓶頸，更將專案週期壓縮至12到18個月，創造極高的接單周轉率。

此外，面對全台營建勞動力短缺的挑戰，巨漢運用充沛的現金流提供優於同業的付款條件，成功打造忠誠的分包商夥伴網絡「巨漢聯盟」，確保在需求高峰期仍能優先取得優質勞動力，輔以 37 年來「零重大工安事故、零壞帳、與業主零工程訴訟」的三零紀錄，構築同業難以跨越的競爭壁壘。

巨漢在追求業務擴張的同時，也將創造長期股東價值放首位，2024年股利發放率86%。公司承諾未來的股利發放率目標將優於75%，持續將獲利與股東共享。在總股東報酬率表現上，自2022年7月興櫃掛牌至2026年2月期間，巨漢創造38.7%的累計年化報酬率，遠勝同期台灣加權指數的29.2%。展望未來，巨漢期許在邁向百億營收的道路上，持續為投資人創造優於同業的總股東報酬率，穩固其「高獲利工程系統整合專家」的產業領先地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法