台股重挫散戶逆勢加碼 0050單日成交金額近360億元改寫歷史次高

0050單日成交金額近360億元改寫歷史次高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫逾1400點，不過，散戶秉持著「越跌越買」的態度，元大台灣50（0050）單日成交金額近360億元，改寫歷史次高。

根據統計，9日台股ETF單日成交金額，0050以359.42億元奪冠，其次則為群益台灣精選高息（00919）的96.35億元，槓桿型元大台灣50正2（00631L）也衝上87.15億元、排名第三。

法人分析，自去年4月川普關稅後，投資人了解逢低加碼的反彈力道實在太驚人，這一波台股回檔時，資金則分批湧入市值型ETF，0050成為投資人首選，繼4日單日成交金額高達384億元後，今日再改寫歷史次高。

至於投資人加碼00631L的火力也同步強大，過往00631L前三大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括2025年4月8日、2024年8月5日、2025年4月9日，分別大跌11.2%、19.22%、11.14%，往後半年平均大漲108%，9日大跌10.01%，成交量同步放大到87億元，顯然不少散戶認為後市值得期待。

