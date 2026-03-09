春季加盟展登場 日本啦啦隊女神三上悠亞來台應援

由台灣連鎖加盟促進協會主辦的「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展」，將於3月13日至16日在台北世貿盛大舉行，本屆展覽規模再創新高，集結114家廠商、135個優質品牌、450個展位，為2026年台灣創業市場揭開序幕。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕由台灣連鎖加盟促進協會主辦的「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展」，將於3月13日至16日在台北世貿盛大舉行，本屆展覽規模再創新高，集結114家廠商、135個優質品牌、450個展位，為2026年台灣創業市場揭開序幕。

台灣連鎖加盟促進協會表示，本次春季展橫跨餐飲、智慧零售、AI科技應用、健康管理與原物料設備等多元領域，預估將帶動1350家新店面設立，創造6750個就業機會，總體商機上看20億元。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，連鎖加盟產業串聯超過25萬家實體店鋪與百萬從業人口，是台灣內需經濟的重要支柱，春季加盟展不僅是創業媒合平台，更是觀察產業風向的重要指標。

今年展會聚焦「智慧化」、「低人力依賴」與「高黏著度經濟」三大趨勢，從AI農業養殖、女性運動市場、無人零售到影像科技應用，全面反映產業升級的真實樣貌。

本屆展覽亮點包含以AI智慧系統解決國內白蝦七成進口缺口的創新養殖模式、深耕女性健身市場18年的品牌經營案例、深入社區巷弄的無人便利商店，以及結合AI修圖技術的證件照新創模式等，展現創業市場「低門檻、可複製、科技賦能」的全新面貌。

吳永強指出，面對缺工壓力與人事成本攀升，智慧化與標準化將成為連鎖產業未來5年的核心競爭力，無人零售、AI管理系統、標準化訓練流程，不僅提升營運效率，更是台灣品牌能夠走向國際、擴大全球版圖的關鍵實力。

本屆春季加盟展一大亮點，是展覽期間舉辦的「2026國產鮮乳商用經典賽」，日本人氣啦啦隊女神三上悠亞將於3月14日（六）專程來台出席賽事活動，與現場品牌互動、共度白色情人節，為台灣連鎖餐飲產業加油打氣。

