沒有台中！Costco 新開6家分店 地點全曝光

〔財經頻道／綜合報導〕Costco 長年熱銷美食熱狗和烤雞很快就會在更多城市開賣，這家廣受歡迎的美式賣場今年 3 月和 4 月將開設多家新分店。

綜合外媒報導，Costco目前在全球經營924家門市，為了拓展版圖，2026 年 3 月和 4 月在美國和加拿大開設6家新門市。新門市分別位於德州、猶他州、加州和加拿大曼尼托巴省（Manitoba）。

據該Costco所公布的6家新門市分別為德州自由山（Liberty Hill）3月11日開幕、德州福尼（Forney）3月12日開幕、猶他州聖喬治（St. George）3月13日開幕。至於加州北維塞利亞（North Visalia）、德州新布朗費爾斯（New Braunfels）、加拿大曼尼托巴省溫尼伯（Winnipeg）開幕時間未定。

Costco的擴張反映了其獨特的倉儲式會員店模式持續受到消費者青睞，此營運模式為會員提供種類繁多的折扣商品和服務。新門市將為更多消費者方便購物，讓他們能夠購買到Costco的招牌商品，例如著名的1.5美元熱狗和烤雞。

至於Costco（好市多）傳將在台中開第3店，落腳位置盛傳在海線梧棲。不過，經好市多大中華區土地開發部總監黃美綺，今年2月拜訪市長盧秀燕，會後，市府發布通過西屯區台中精機公司舊址都市計畫變更案，該場址位於大肚山科技走廊，土地面積約3.2公頃，鄰近中捷藍線Ｂ9、Ｂ10站點，據傳申請單位就是好市多第3家分店。

好市多表示，展店計畫一直是目標，將持續尋找並評估合適地點，至於店址開發與選址過程，將全力配合政府，依法辦理各項程序。

