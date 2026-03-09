2月房租指數年增1.85％ 寫近44個月新低

根據行政院主計處最新發布，2月房租指數年漲幅約1.85%，寫下近44個月新低。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房租年漲勢趨緩，根據行政院主計處最新發布，2月房租指數年漲幅約1.85%，寫下近44個月、約3.7年來新低。房產業者指出，近期因中東戰火，導致油價出現大幅度波動，擔憂後續又可能會出現下一波的通貨膨脹，進而對房市造成影響。

根據主計處最新發布，2月房租年增率約1.85%，已連續兩個月年增率不到2%，直接終結自2023年8月起，截至2025年12月、長達29個月年增幅2%起跳的房租漲勢。

家庭管理費年漲8.47% 寫新高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2025年全年房租平均年漲勢還有2.3%，但今年前兩月則均不到2%，顯示房租似乎逐漸脫離有感上漲趨勢。再觀察其他類別的指數走勢，其中2月家庭管理費年漲幅高達8.47%，寫下2021年統計以來新高，至於，2月水電燃氣指數年漲幅約5.13%，則是2022年8月以來最高。

由於兩類別指數年漲幅走高，導致2月整體居住類物價指數年增幅重新回到2%以上、約2.06%。

曾敬德表示，中東戰火爆發，短期恐帶動能源價格大幅波動，倘若時間拉長，後續則要觀察能源價格是否帶來一波新的通膨效應。

