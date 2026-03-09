原油ETF大震盪 期元大S&P石油漲33％破紀錄、反1盤中溢價32％

美伊軍事衝突持續，原油價格再度大漲，期元大S&P石油（00642U）單日大漲逾33%。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕美伊軍事衝突持續，今日亞洲原油價格再度大漲，不僅期元大S&P石油（00642U）單日大漲逾33%，改寫掛牌以來單日漲幅紀錄。同時，期元大S&P原油反1（00673R）下跌逾27%，但在投資人逆勢押注下，00673R盤中推升溢價幅度達32%，元大投信立刻於官網示警，提醒投資人須留意追高風險與折溢價表現。

法人分析，原油現貨需求強烈加上中東原油無法正常運輸，推升油價飆漲，帶動00642U投資人數週增加近萬人，9日上漲33.1%，改寫掛牌以來單日漲幅紀錄。

同時，更有積極型投資人採取「逆勢交易」，在00673R大跌之際進場，押注油價將在事件緩和後反轉，今日00673R成交量放大至9.2萬張，相較上一週平均2.2萬張的成交量大幅增加，資金積極買進使得盤中溢價一度突破30%。據元大投信官網同步公告，因00673R發行股數已接近額度上限，造成單日溢價幅度達10%以上，交易前務必審慎評估可能的投資風險，亦即近期若買氣過於強勁時，難易透過造市機制平抑溢價。

法人指出，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值，若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致市價與淨值不一致；法人提醒，受美伊戰爭議題影響，原油相關ETF交易熱絡，投資人在交易相關產品時，須留意市場消息與ETF折溢價情形。

