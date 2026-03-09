油價飆漲大元兇！以色列轟炸30個油庫「太超過」白宮罵「幹，搞什麼」

以色列對伊朗的30個儲油庫發動攻擊，超過事先跟美國知會的攻擊目標數量，讓白宮相當火大，並警告擔心造成油價飆高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國新聞網站Axios報導，以色列對伊朗的30個儲油庫發動攻擊，超過事先跟美國知會的攻擊目標數量，這讓白宮相當火大。華府擔心攻擊與日常民用設施相關的目標可能造成油價飆漲。果不其然，國際油價周一已漲至113美元以上。

一位美國高級官員稱這些襲擊「並非明智之舉」（not a good idea），而華府在得知行動規模後，則直言不諱地表達了「這到底搞什麼？幹」（WTF）。這是自2月28日戰爭爆發以來，這兩個盟友之間首次出現重大分歧。

以色列週六（7日）對伊朗石油基礎設施的襲擊遠遠超出了美國事先獲悉後的預期，川普的一位顧問表示，美國總統「不喜歡」以石油倉庫為目標的想法。週六，以色列對伊朗發動新一輪空襲，引發德黑蘭部分地區發生大規模火災，數英里外都能看到火焰，伊朗首都部分地區被濃煙籠罩。

以色列國防軍在聲明中表示，這次攻擊的目標油庫是伊朗政權向包括其軍事單位在內的各類用戶供應燃料的場所。一位以色列軍方官員表示，這次空襲也意在警告德黑蘭停止攻擊以色列民用基礎設施。

然而，這次行動的規模引發白宮的擔憂。美國官員擔心，攻擊與日常民用設施相關的目標可能會產生意想不到的後果，例如可能增強伊朗國內民眾對政府的支持，並推高全球油價。

以色列和美國官員表示，以色列國防軍在發動攻擊前已通知了美軍。但一位美國官員稱，華府方面對襲擊的規模感到「震驚」。

一位美國高級官員表示：我們認為「這不是個好主意」。另一位以色列官員則表示，美國事後向以色列傳達的信息是直白的，還大罵「到底搞什麼？幹」，反映出華府對此次行動規模之大感到驚訝。

儘管目標是燃料庫而不是石油生產設施，但美國官員擔心，大型燃料儲存場所燃燒的畫面可能會動搖能源市場，並推高價格。

一位川普顧問告訴Axios新聞網：「總統不喜歡這次襲擊。他想節約石油，不想浪費石油。而且這次襲擊會讓人們想起更高的汽油價格。」

