新加坡迪士尼探險號首航 Klook祭150美元旅遊金搶客

新加坡迪士尼探險號遊輪將正式首航，透過Klook預訂任一迪士尼探險號航程，可獲得150美元旅遊金。（Klook提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕備受期待的「新加坡迪士尼探險號」郵輪將於3月10日自新加坡正式首航。為迎接首航，旅遊平台Klook推出限時優惠，即日起至3月31日，凡透過Klook預訂任一迪士尼探險號航程，即可獲得150美元（約新台幣4500元）新加坡旅遊金，可用於飯店、景點與各類體驗，讓旅客從海上旅程延伸至城市探索，一次玩遍海陸行程。

「迪士尼探險號」主打沉浸式海上度假體驗，船上規劃七大主題區，旅客可在多日航程中盡情探索不同場景與活動。郵輪同時推出多項亞洲首創與獨家內容，包括結合在地文化的特色餐飲、限定購物體驗以及原創娛樂表演。餐飲方面，除了多國料理外，也融入亞洲經典美食，例如人氣十足的珍珠奶茶，提供旅客多元選擇，船上亦設有大型購物空間，販售多款限定商品。

請繼續往下閱讀...

郵輪也打造多個首次登場的品牌空間，包括「World of Disney」迪士尼世界商店、「National Geographic Store」國家地理服飾店，以及深受粉絲喜愛的「Duffy and Friends Shop」達菲與好友商店。

娛樂節目也是亮點，其中包括專為迪士尼探險號打造的全新音樂劇《Remember》，以及以達菲角色為主題、帶來原創歌曲的《Duffy and the Friend Ship》表演。此外，郵輪上也設有刺激的漫威主題遊樂設施「Ironcycle Test Run」，號稱為海上最長的雲霄飛車之一，為旅客帶來結合速度與視覺效果的娛樂體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法