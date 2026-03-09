月薪5萬也能存到2000萬？他7年翻身後坦言「早知道就該做」的後悔清單

一名日本男子從負債百萬到累積千萬資產，分享後悔沒有提前開始做的幾件事。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去曾花錢不手軟的一名上班族，背負384萬日圓（約新台幣77萬）債務，但後來透過節省開支與持續投資，在7年8個月的時間裡，以月薪26萬日圓（約新台幣5.2萬元）打造出1億資產（約新台幣2010萬元）。日媒表示，現今被稱為節約高手的藏馬先生，在其YouTube頻道「節儉之道」分享累積財富過程中，直言「後悔太晚才開始」的幾件事。

藏馬先生坦言，如果在高中或20多歲時就知道現在這些觀念，人生可能會省下更多錢與時間。因此，他希望讀者能夠越早開始越好。

首先是「過度忍住不買」，有時反而會讓人花更多錢。很多人在努力存錢時，會盡量壓抑購物慾望，但在通膨時代，這樣的做法未必一定省錢。過去通縮時期，東西往往會越等越便宜；但現在在通膨環境下，價格反而可能越拖越高。

他認為，房價就是明顯的例子。大約3-4年前還能用5000萬日圓（約新台幣1005萬元）買到的房子，如今不少已經漲到6000萬日圓（約新台幣1206萬元）。連換手機也是一樣，他本來想「之後再換iPhone」，結果受日圓貶值等因素影響，手機價格很快突破15萬日圓（約新台幣3萬元），讓他後悔想「如果當時就買，至少可以便宜好幾萬日圓。」

在通膨環境下，如果是確定需要、而且能長期使用的東西，提早購買反而可能更划算。他直言，以前連工作需要的工具都捨不得買，但現在會願意把錢花在能提升生產力、或能長期提高生活品質的東西上。

第二件後悔太晚開始的事情，就是善用節稅制度。他坦言，這應該從工作第一年就開始做。

第三件是重新檢視手機與網路費用。他指出，現在人的手機與網路費用都相當高昂，普遍每月各付約8000日圓（約新台幣1608元）。建議可參考大型電信公司的平價方案，還有各種低價SIM卡可以選擇。

其中，手機費大約2000日圓（約新台幣402元）就能使用，家用網路也只要4000到4500日圓左右（約新台幣804-1005元）。與過去相比，現在他每月幾乎可以省下1萬日圓（約新台幣2010元），以60年計算的差額可高達720萬日圓（約新台幣144.7萬元）。

第四件是生活支付採取無現金支付，不僅可累積點數，也更容易管理家計，不需要保存一堆收據或手寫記帳，只要查看交易紀錄就能一目了然。他稱，以前只使用現金，但行動支付抱持懷疑態度，覺得沒有花錢的感覺，可能會讓人更容易亂花錢。

但很多服務與店家在定價時，已經把點數回饋與行動支付考慮進去，如果一直用現金付款，等於白白放棄回饋。以他使用電商平台約近10年，累積拿到約20萬點回饋，如果一直用現金支付，這筆錢根本不可能出現。

此外，他也認為外表管理其實是一種長期投資，與其年紀大了才花大錢處理皺紋與斑點，不如年輕時就持續做基本保養，長期來看反而更省錢。這些小習慣看似微不足道，但累積十年以上就會看出差異。

第五件是最強的「節約術」，也就是維持體型，若衣服穿不下就得重新買一整套。藏馬先生指出，隨著年齡增長，周圍很多人開始發福，但只要維持普通體型，外表評價就會相對提升。只要身材勻稱，即使穿便宜衣服看起來也很得體，根本不需要花大錢追求時尚。

在消費選擇上，他建議以「經典款」為主，以「經典70%、流行30%」左右的比例來平衡，這樣衣服可穿很久、也容易搭配，最重要是不用常買衣服、可存到錢。

最後一件事，他認為應該更早開始適度的「節制」。歷史上，人類慾望常被用來作為讓大眾保持安分的工具。古羅馬就有「麵包與馬戲團」的說法，統治者透過免費食物與娛樂讓民眾滿足，從而忽視政治問題。

因此，當人面前出現簡單直接的快樂時，很容易停止思考，也更容易忽略真正的問題，酒精、香菸以及刺激性內容就是典型例子。他建議，即使無法完全戒掉，只要降低頻率或限制數量，對錢包與身體都會輕鬆許多。

