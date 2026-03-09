房地合一2.0上路 短期交易遭課45％已突破10萬件

房地合一稅2.0上路後，購屋族群的持有年限有拉長趨勢。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市短期交易逐漸減少。根據房仲業者彙整2021年7月、房地合一稅2.0上路以來各級稅率課稅件數，截至去年第三季，房地產短期買賣、遭課45%最重稅率的全國交易件數累積達10.1萬件，不過2022年以後，1年內短期交易件數與占比均呈現下滑趨勢。

根據永慶房產集團彙整財政部發布資訊，2022年遭課45%的短期房產交易占比約25.5%，然後一路下滑至2024年的18.1%，且2025年前三季更僅剩12.6%。

請繼續往下閱讀...

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房地合一稅2.0上路後，即便持有2年內轉售要課高達45%的重稅，但短期交易件數仍小幅增加，顯示短進短出的情況還是相當活躍。不過，2022年後便一路下滑，主因是當時內政部拋出「平均地權條例」修正草案並在隔年修法上路，對投資客產生一定嚇阻效果，讓短期交易的比率逐年下降。

稅制箝制 房產持有年限拉長

相較之下，持有超過5年、但在10年內的適用稅率20%的占比則有逐年攀升的趨勢，2022年占比約29.5%，到了2025年前三季占比則上升至42.3%。

陳金萍指出，房地合一稅2.0上路後，短期交易期間從1年內拉長至2年內，都是用最重稅率45%，的確對短線投機買盤形成嚇阻作用，且在政策修法後，購屋族群的持有年限有拉長趨勢，市場結構逐步轉向以中長期持有為主流。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法