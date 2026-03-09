半導體領跌嚇壞散戶 法人：資金避險導致 產業前景無虞

受地緣政治與類石油危機影響，上週五美股費半指數先重挫，今日台股由晶圓龍頭大廠領跌（記者方賓照攝影）

〔記者張慧雯／台北報導〕受地緣政治與類石油危機影響，上週五美股費半指數先重挫，今日台股由晶圓龍頭大廠領跌，韓股的三星電子跌幅更逼近9%；玉山投信分析，台股與日、韓高度連動，核心皆為半導體與AI供應鏈，而是資金在面對極端風險時，會優先從獲利最豐厚、流動性最高的AI相關權值股撤出，以支應保證金或進行避險，但產業前景無虞。

保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷指出，從盤面強弱勢股來看，弱勢族群主要為半導體與AI供應鏈，以及高槓桿與高本益比成長股如IP類股、散熱、CCL、ABF、記憶體、矽光子族群等；相對地，在油價暴漲之下，塑化與上游能源逆勢抗跌，其他如鋼鐵等原物料也有所支撐，呈現典型的通膨避險資金流向。

他強調，目前兩大觀察指標以油價是否反轉回穩以及台幣匯率走勢為主，若油價能回跌至100美元以下，甚至大跌，則能有效緩解市場恐慌情緒，然若油價持續衝高，全球通膨將失控，全球股市及台股壓力將會更大；至於匯率部分，若台幣出現急貶，顯示外資賣壓與匯出將持續，恐對台股走勢更不利。

楊立楷認為，當前政治局勢主導盤勢，但事實上產業前景無虞，因此今日可說是台股的壓力測試，考驗投資人的心理韌性與資產配置的紀律，然因戰事延續時間及力道恐較預期嚴重，建議投資人可先保持冷靜情緒，待恐慌情緒過後再進場佈局。

半導體領跌嚇壞散戶，法人看主要是資金避險導致，基本面沒問題。（擷取自奇摩股市）

