半導體也怕「斷氣」？中東戰火燒不停 3成氦氣供應消失了

卡達能源公司旗下的拉斯拉凡工業城，曾遭伊朗軍火攻擊，該城內設有該公司的天然氣與氦氣生產設施。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢持續緊繃，油價衝破每桶100美元，亞洲股市慘遭血洗，另一個備受關注的半導體製造的關鍵氣體-氦氣供應也受到嚴峻考驗。美媒指出，伊朗攻擊卡達天然氣田切斷全球三分之一的氦氣來源，對已不堪重負、難以滿足AI需求的全球科技供應鏈來說，無疑是雪上加霜。

綜合《華爾街日報》等外媒報導，大部分氦氣供應是天然氣生產的副產品，卡達生產約全球三分之一的氦氣，為全球第二大生產國，僅次於美國。伊朗對卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）天然氣田（世界最大的液化天然氣出口設施）的攻擊，切斷了一個重要的氦氣來源。

根據 Kornbluth Helium Consulting 總裁 Phil Kornbluth 表示，卡達目前所有三座氦氣生產設施都已關閉，其中一座因管線維修已關閉，另外兩座則因伊朗空襲而停止生產。

Kornbluth 表示，氦氣現貨價格較一週前上漲 35%至 50%。他指出，該現貨價格不會立即流向所有買家，因為大多數氦氣是透過長期合約而非現貨市場。上一次嚴重短缺是在 2022 年俄烏衝突期間，俄羅斯是第三大氦氣生產國。

報導說，氦氣對晶片製造、科學研究甚至國防至關重要，如今也身處中東衝突的漩渦中心。這對已不堪重負、難以滿足人工智慧需求的全球科技供應鏈來說，無疑是雪上加霜。一位南韓高層政治人物日前示警，長期的中東衝突可能損害該國晶片產業。

氦氣顧問科恩布魯斯（Phil Kornbluth）透露，一家主要工業氣體供應商已開始對客戶徵收氦氣附加費。如果出現不可抗力聲明和供應配額，則表示氦氣市場將面臨全球全面短缺，因為「世界無法彌補三分之一氦氣供應的損失」。

