道瓊期指崩跌千點、油價逼近120美元 華爾街指出經濟崩潰點

美伊衝突導致美國油價逼近每桶120美元，引發嚴重拖累經濟的擔憂，道瓊股票指數期貨在本週開盤時大幅下挫達1000點。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美伊衝突導致美國油價逼近每桶120美元，引發人們對能源價格上漲可能嚴重拖累美國經濟的擔憂，道瓊股票指數期貨在本週開盤時大幅下挫達1000點。此外，中東危機升溫，美國下令在沙烏地阿拉伯的美國人員撤離，顯示戰爭帶來的石油危機加劇。

華爾街許多人認為，除非戰爭迅速結束，油價回落，否則每桶100美元的油價將是經濟的崩潰點。原油價格今上漲24%，超過每桶115美元。年初時，美國原油價格低於每桶60美元。

道瓊期指剛剛經歷近一年來最大的單週跌幅。標普500指數期貨也下跌1026點，跌幅2.33%；那斯達克100指數期貨下降了2.34%。

原油價格飆升25%，早前已突破每桶113美元，這是自2022年以來首次突破100美元大關。 2022年，投資者對俄羅斯入侵烏克蘭的後果做出反應。國際基準布蘭特原油價格也上漲。

由於荷姆茲海峽通道持續關閉，中東主要產油國紛紛削減產量，週日晚間原油期貨價格應聲上漲。科威特宣布減產，但未透露具體減產幅度；據報導，伊拉克的石油產量已下降70%。

美國下令僑民撤離沙烏地阿拉伯 凸顯緊張情勢加劇

週一，美國政府下令非緊急政府員工離開沙烏地阿拉伯，因為席捲伊朗的戰爭在中東地區蔓延，推高油價至每桶110美元以上，並引發亞洲市場拋售。

美國駐利雅德大使館指出，葉門和伊朗的武裝衝突、恐怖主義，以及飛彈和無人機攻擊帶來的風險加劇。這是自戰爭爆發以來，華府首次向沙烏地阿拉伯發出此類撤僑令。

以色列軍方週一表示，已開始新一輪空襲，目標是伊朗中部「恐怖政權」的基礎設施。

此前，伊朗多個石油設施週日遭到襲擊，引發大火，德黑蘭及其鄰近城市卡拉季上空濃煙滾滾。這些攻擊似乎是自戰爭爆發以來，伊朗能源基礎設施首次遭受攻擊。

