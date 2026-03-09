台股暴跌是否護盤？國安基金操盤手這樣回應

台股今暴跌，國安基金表示，密切關注，必要時召開臨時會議。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕受中東戰爭衝擊，今天台股盤中一度崩跌逾2000點，外界關切國安基金是否進場護盤。對此，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，目前正密切關注，必要時將召開臨時會討論因應對策，目前各國主要股市都下挫，台股跌幅比日、韓小，台積電是重要指標，今天台積電買盤還滿積極的，台灣基本面也很好。

阮清華表示，今天台股一度重挫2000多點，後來跌幅有點收斂，縮小至5%以下，比日、韓低，且台積電的買盤還滿積極的，成交量很大，國安基金會密切關切，目前主要是波灣戰爭的影響，還有荷姆茲海峽運輸的問題，未來如何發展還要關注，但美方已公開表示應該是幾週的事情，不會持續幾個月，等到運輸暢通以後油價應該就會回落，對全球經濟的影響應該就會慢慢回穩。

請繼續往下閱讀...

阮清華指出，目前全球主要股市都在下挫，台股跌幅沒有日、韓那麼高，晚上美股開出來怎麼樣還不清楚，還要再觀察，國安基金密切關注，必要時召開臨時會討論因應對策。目前消息還是滿凌亂的，但川普不大可能讓戰爭長期化，這個問題解決後就回歸正常；台灣的基上面沒有受影響，基本面很好，一月上市櫃獲利都比去年同期好，AI需求還是強勁，還要觀察發展，台積電是很重要指標，今天台積電接盤踴躍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法