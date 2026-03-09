亞洲經濟模式正在崩潰 ? 專家揭「3支柱關鍵」、再點名台灣

台灣被點名！亞洲供應鏈最怕的黑天鵝來了？（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕長期以來，亞洲經濟奇蹟建立在一個信念之上，這個體系能「長期維繫」，但如今的現實是，支撐它的3大支柱正在出現裂痕，包括貿易秩序、地緣政治與科技擴散。文中更指出，在地緣政治這一支柱中，一旦台海局勢升溫，不僅可能衝擊全球晶片供應，台灣問題將焦慮推向極致下，恐引爆整個亞洲供應鏈體系。

據報導，在全球經濟體中，出口占GDP的一半以上，並不是德國（41%）或中國（20%），而是越南（90%）與馬來西亞（70%）、泰國（60%）以及新加坡（175%）。這意味著，這些國家出口的規模甚至超過自身生產，堪稱經濟學上的「魔術」。

據悉，因為新加坡達175%，主要是該國是轉口與再出口中心，很多貨物會從原先國家轉運至新加坡，再出口其他國家。

專家指出，這些亞洲國家不只是出口導向經濟體，其實根本就是全球化體系的核心心臟。但現在，全球經濟正進入結構性斷裂的時代，儘管這種斷裂尚未完全反映在GDP數據上，但支撐近年成長的多項因素，包括關稅豁免、企業提前囤貨及AI投資熱潮，在未來幾年都可能逐漸消退，從而拖慢經濟增長。

除了關稅，更迫在眉睫的問題是轉運（transhipment）為題。亞洲供應鏈中的產品在成為最終商品之前，平均會跨越六次國境，為防止企業透過改標籤或改路線規避關稅，美國可能對轉運商品徵收高達40%的關稅。

這將使新加坡、越南與泰國面臨極為複雜的合規挑戰。企業如今被建議大量投資數據系統，精確追蹤每一項原料來源比例，並準備好應對尚未成形、卻可能隨時改變的監管規則。簡單來說，若把過去50年商品、資本與技術的跨境流動抽離，亞洲經濟模式本身也將隨之瓦解。

在地緣政治上，日本與韓國長期依賴一個核心假設，在安全危機時，美國的保護傘必定會啟動，但這一假設現正受到質疑，主要原因來自川普政府近期行動所傳遞出的訊號:「主權有其價格，而美國不再無條件維持其所建立的安全架構」。

專家認為，台灣問題將這種焦慮推向極致。一旦台海出現衝突，不僅台積電將受到衝擊，整個區域供應鏈都可能被引爆，包括新加坡、馬來西亞、越南、泰國與菲律賓。

近日，《紐約時報》曾估算，一旦台海爆發危機，美國GDP可能下降11%，中國經濟則可能萎縮16%。台灣生產全球約90%的高階晶片，支撐著約10兆美元的全球GDP。一旦出現衝突，不僅台積電將受到衝擊，整個區域供應鏈都可能被引爆，包括新加坡、馬來西亞、越南、泰國與菲律賓。

這些東南亞國家並不是主要晶片消費者，而是位於供應鏈下游，專門負責晶片的封裝、測試與組裝，再出口至全球市場。2024年，台灣向東協出口接近400億美元（約新台幣1.27兆元）的半導體與零組件，其中約80%流向新加坡與馬來西亞。

兩國在供應鏈中的角色略有不同。馬來西亞幾乎完全專注於後段封裝測試業務，本身幾乎不生產晶圓；新加坡則處於更高價值鏈位置，擁有多座晶圓製造廠，且仍有新廠建設中。然而，即使是新加坡，其晶圓廠多由外資持有，並依賴來自台灣、荷蘭與美國的設備與晶圓供應。

更棘手的是，東協同時暴露於當前體系與未來轉型的雙重風險之下。若台灣出現危機，晶片供應將被切斷；但若美國成功推動晶片回流（華盛頓正試圖讓50%的晶片在美國本土生產），亞洲ATP中心接收台灣晶片的流量也將縮減。

同時，中國正透過AI與自動化對亞洲製造業形成壓力。中國製造業的機器人密度已從2015年每萬名工人25台，增加到2023年的約392台，幾乎追上全球最自動化的德國。這意味著，越南、印尼、泰國與印度依賴的低成本勞動力優勢，可能正在迅速消失。

