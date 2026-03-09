台積電上榜！外媒點名「2檔潛力股」未來兩年值得抱緊

外媒點名未來兩年值得持有的兩檔潛力股。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，不論市場是否願意承認，未來幾年人工智慧（AI）很可能仍是推動股市的重要主題，以下是未來2年值得持有的2檔潛力股。

台積電（TSMC）

在分析師看來，投資AI基礎建設熱潮最好的方式之一，就是投資台積電。製造晶片並不容易，晶圓代工廠需要不斷縮小製程節點，以提升效能。憑藉技術實力與龐大規模，台積電已成為先進製程晶片製造的市場領導者。當競爭對手在更小製程節點的大規模量產上難以達到高良率時，台積電幾乎建立了先進晶片製造的「準壟斷」地位。

請繼續往下閱讀...

因此，在AI資料中心需求大爆發的情況下，台積電將持續成為最大受益者，因為它將是圖形處理器（GPU）與其他AI晶片的主要製造商。此外，隨著「代理型AI（Agentic AI）」的興起，先進中央處理器（CPU）的需求也會增加，台積電同樣有機會受益。這使得它成為未來兩年甚至更長期值得持有的股票。

ServiceNow

市場普遍認為AI時代的贏家是基礎建設類股票，而軟體即服務（SaaS）公司則被冷落。不過未來幾年，這些被低估的SaaS企業很可能會出現反彈，其中分析師最看好的是ServiceNow。

ServiceNow為企業提供重要的「系統記錄平台」。它的軟體平台能將企業的資料與工作流程整合在一起，就像黏合劑一樣緊密連結，幾乎不可能輕易被替換。多年來累積的客製化業務邏輯、稽核紀錄與安全協定，使這個平台對企業而言極為重要。

也正因為平台高度黏著，ServiceNow成為發展「代理型AI」的理想基礎。公司推出的生成式AI工具Now Assist已受到客戶歡迎，而新推出的Control Tower則試圖成為企業代理型AI的協調與管理層。

此外，公司近期收購Armis與Veza，進一步強化安全能力，使ServiceNow有機會在未來幾年成為代理型AI領域的重要領導者。考量目前相對低的估值與AI帶來的成長潛力，這也是未來幾年值得持有的一檔股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法