昔被降職砍薪！他60歲「重返職場」驚人逆轉 年薪百萬超越退休前

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化加速，退休後繼續工作的老年人數量正在增加，有些人意外迎來逆轉。日本一名曾在55歲因制度而年薪腰斬的企業主管，當時職位瞬間降低，人生似乎只剩倒數計時。然而，竟在60歲退休後，公司卻突然回頭找他，收入甚至超越退休前的高峰。日媒以真實案例揭示，企業開始重視高齡人才專業能力的職場變化。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年61歲的高橋明宏（化名）過去在一家中型製造公司擔任業務主管，55歲時依照公司制度卸下管理職。原本約1000萬日圓（約新台幣200萬元）的年薪瞬間降至約500萬日圓（約新台幣100萬元），職務也從帶領團隊的主管，轉為沒有部屬的顧問角色，主要協助培養年輕員工。

高橋坦言，從55歲到60歲的那5年幾乎是純粹出於慣性才繼續工作。因為按照公司規定，60歲正式退休後再受聘，通常會轉為約聘員工，年薪甚至可能降到400萬日圓（約新台幣80萬元）以下。

不過，就在他60歲退休後，公司突然又找上他，邀請加入新成立的「海外市場拓展專案」。年薪600萬日圓（約新台幣120萬元），比一般再雇用員工高出1.5倍以上，而且不需再負責管理部屬，只需專注於運用他多年累積的海外人脈與談判能力。

公司方面後來才意識到，高橋過去被忽視的業務能力。高橋回憶說，自己在50多歲後半段曾感到十分失落，如今卻發現，正因為不再依賴職稱，反而更能憑實力為公司創造價值。「60歲之後能獲得比過去工作時期更好的待遇與評價，是當時完全想像不到的事情。」

報導指，隨著企業開始重視高齡人才的專業價值，部分公司也逐漸導入依能力與績效給薪的制度。專家認為，未來企業若能轉向以職務與技能為核心的薪資制度，將有助於在解決人力短缺的同時，也讓資深員工持續發揮專長。

