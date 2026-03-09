龔明鑫：已調到20船天然氣 3月、4月供氣無虞

經濟部長龔明鑫。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕外界指國內恐會因中東戰事干擾導致國內「斷氣」、「缺電」，龔明鑫表示，斷氣缺電是不可能的事情，目前3月、4月天然氣調度沒有問題，因此不必啟動備用的興達電廠燃煤機組。

龔明鑫今天在經濟部受訪說明「近期中東國際情勢及對我國經濟影響」。

談及外界指國內恐會「斷氣」，龔明鑫表示，真的是謠言，斷氣是不可能的事情，我國3月、4月從卡達進口的氣源占比三分之一，6、7成則是來自其他地區因此沒有問題。

龔明鑫續說，3、4月需要調度的天然氣運送船是22個船次，現在已經找到20個船次了，剩下2個船次還有時間處理，也許這週就能找到。

至於民生用氣能否穩定供應，龔明鑫指出，民生用氣佔比整體用氣不到5%，所以絕對不可能發生民生斷氣的情況。

龔明鑫表示，目前3月、4月天然氣調度沒有問題，因此之前各界討論是否需要啟動備用的興達電廠燃煤機組，也就不必了，發電額度按往常規劃進行即可，5月氣源調度也會持續觀察，且5月天氣也升溫，用氣需求量也下降，狀況應會好轉。

龔明鑫強調，經濟部會隨時注意外在情勢變化，請大家不要聽信謠言，絕對不會發生所謂的斷氣或缺電狀況。

