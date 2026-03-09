省錢別錯過！專家點名超市必逛這5個區域 。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕食品通膨，尤其是外食價格，持續上漲，美國1月外食較格較去年同期，上漲了4%，若不想荷包大失血，在家煮飯則是省錢的方式之一，專家表示，雖然食品價格上漲，但並非所有類別皆受同程度影響，而2026年，超市中最可能省錢的區域，是冷凍食品、雞肉等5大區域。

《gobankingrates》報導，美國消費者物價指數數據顯示，2026年1月食品價格比2025年1月上漲了2.9%。

然而，在家做飯仍然是省錢的一種方式，外食價格較去年同期上漲了4%，而在家煮飯的價格則上漲了2.1%。然並非所有食品類別都受到同等程度的影響。專家列出5種在2026年超市貨架上價格可能會更低的食品。

1. 冷凍食品

專家們一致認為冷凍水果和蔬菜是健康食品，也能幫助消費者省錢。註冊營養師麥金杜（Heidi McIndoo）稱它們“被嚴重低估了”，並表示她的冰箱裡總是備著冷凍水果和蔬菜。

「這些食材採摘後不久就會被冷凍，因此營養非常豐富。而且，它們通常價格更低，保質期也更長，這意味著它們變質的風險更小，消費者也不會因為把它們扔進垃圾桶而蒙受損失，」她說。

2. 雞蛋

經過多年的價格上漲，雞蛋價格將在2026年下降。 「假期已經過去，由於母雞數量的恢復，與禽流感相關的高價正在下降，」麥金杜說。

BadCredit.org網站金融專家艾莉卡‧桑德伯格也認為，雞蛋又重新成為物美價廉的食物。 「雞蛋富含蛋白質和其他必需維生素，是超市裡精明消費者的必備之選。」她說。

3. 雞肉

美國新的食物金字塔強調蛋白質而非複合碳水化合物，導致更多美國人購買肉類，推高了肉價。 “肉價持續上漲，” Omnisend電商專家 Marty Bauer 表示，“這可能會促使消費者轉向雞肉。”

你還可以買到價格更優惠的整雞，一隻雞夠吃好幾餐。 「如果你是Costco會員，他們家的烤整雞絕對是必買之選，」桑德伯格說。

4. 罐裝和冷凍蛋白質

罐裝蛋白質，包括沙丁魚、鮪魚和雞肉罐頭，兼具方便、保存期限長和價格實惠等優點。

桑德伯格也推薦了冷凍蛋白質，例如袋裝蝦子和其他海鮮。 「我首先會比較一下它們和新鮮食材的價格，」她說。

5. 當季農產品

如果您要購買新鮮農產品，請務必選擇當季的水果和蔬菜。「在冬季，柑橘類水果的價格應該會有所下降，包括葡萄柚和橘子，」桑德伯格說。

也可以選擇一些健康的綠色蔬菜，它們可以用來增加餐點的份量。「我總是很驚訝，花一兩美元就能買很多花椰菜或四季豆，」她說。

