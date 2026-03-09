中東戰火引爆原物料漲價 豐興盤價三大產品齊揚

中東戰火升溫帶動國際油價與原物料行情上揚，鋼鐵市場連帶轉強。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中東戰火升溫帶動國際油價與原物料行情上揚，鋼鐵市場連帶轉強。電爐大廠豐興（2015）今日公布本週盤價，全面調漲三大產品價格，其中廢鋼每噸調漲200元，鋼筋每噸調漲300元，型鋼每噸調漲500元，主要反映近期國際廢鋼與半成品原料行情上揚。

豐興指出，本週國內廢鋼基價上調至每噸上漲200元，鋼筋基價同步上調300元，型鋼產品則上調500元。隨著國際原料價格走高，鋼廠成本壓力升溫，因此本週盤價全面調整，以反映原物料成本變動。

觀察國際原料行情，美國大船廢鋼本週暫無報價，日本2H廢鋼上漲至每噸338美元（約新台幣1萬790元），美國貨櫃廢鋼上漲至每噸328美元（約新台幣1萬470元），澳洲鐵礦砂則上漲至每噸104美元（約新台幣3320元），顯示全球鋼鐵原料市場持續走強。

豐興表示，近期國際廢鋼原料價格續漲，加上印尼小鋼胚價格上揚，市場預期俄羅斯等地的小鋼胚報價也可能進一步調漲，使得原料與半成品價格同步上升。本次成品價格調整，主要是反映原物料成本上漲的壓力。

