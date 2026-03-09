中產必看！專家點名2026年「最經濟實惠」4款車，Honda這2款上榜。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年買新車還能負擔得起嗎？美媒報導，2020年至2025年間，汽車價格大幅上漲，但好消息是，某些品牌和車型的價格漲幅相對較小，專家表示，Honda CR-V等4款車，是中產階級買家在2026年真正能夠負擔得起的汽車。

《gobankingrates》報導，以下4款車，不僅性價比高，又保值，是專家認最適合中產階段的車型。

本田Honda CR-V

如果您正在尋找１款中型跨界車，不妨看看本田CR-V， 2026年CR-V的起售價為3萬920美元（約新台幣98.57萬）。根據《Car and Driver》雜誌報導，2026款CR-V的一些主要特點包括寬敞的後座和升級的科技配置。

AutoInsurance.org汽車產業專家穆森（ Melanie Musson）表示，「CR-V 的性價比很難被超越，」，它的建議零售價 （MSRP） 在大多數中產階級的預算範圍內，當然你也可以找到更便宜的 SUV。CR-V 的突出之處在於其極高的可靠性和極低的維修需求。它的貶值速度很慢，即使5年後，它仍然能保持大部分價值。

豐田Toyota RAV4

2026年豐田RAV4的起售價為3萬1900美元（約新台幣101.7萬），其可靠性、耐用性和使用壽命一直名列前茅。「RAV4價格適中，中產階級買家也能負擔得起，」穆森說。 它配備了行業領先的安全功能，保值率高，而且非常可靠。購買RAV4後，如果定期保養，您可以合理預期它能開10到15年甚至更久。

本田Honda Civic

2026年本田Civic的起售價為2萬4695美元（約新台幣78.73萬）。在這個價位上， 它堪稱豪華的典範，擁有時尚的外觀和精緻的內部。

儘管價格誘人，Civic的一個缺點是它沒有四驅版本。如果您居住在會下雪的地區或需要越野性能，那麼Civic可能不適合您。

Way.com汽車專家馬丁（Renée Martin） 表示，「Civic之所以是不錯的選擇，是因為與其他同級別車型相比，它在價格、舒適性和長期價值方面實現了很好的平衡」。 凱利藍皮書將Civic評為最佳緊湊型轎車，強調了其性價比和長期擁有價值。本田Civic也是保值率最高的緊湊型轎車之一。

別克Buick Envista

與本田Civic一樣，2026年別克Envista的起價不到3萬美元（約新台幣95.64萬），為2萬4700美元（約新台幣78.74萬）。「Envista的建議零售價很低，所以很難不注意到它，」穆森說。 它擁有高品質的設計和內飾配置，讓你感覺像是在駕駛一輛更貴的車。它是市場上強有力的競爭者，而且性價比很高。

