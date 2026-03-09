存440萬養老！5年燒掉120萬，7旬夫妻因女兒「1句話」憂晚年破產。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕1對7旬夫妻，存2200萬日圓（約新台幣440萬）計畫過舒適退休生活，然因對二女兒家庭經濟支援，讓大女兒不滿，並質疑父母對「孫輩的歧視與不公」，為了維持對女兒的平等，也補送給大女兒的孫輩們昂貴禮物，讓其短短5年積蓄就少了600萬日圓（約新台幣120萬），憂晚年可能提早破產。

日媒報導，住在東京附近的A先生和太太（化名），在65歲退休，存款約2200萬日圓，計劃過舒適的退休生活。

他們有兩個女兒，當時，大女兒有兩個兒子，分別5歲和3歲；二女兒有兩個女兒，分別5歲和2歲，他們有4個孫輩，生活無比幸福。

然而，A先生的擔憂始於兩個女兒之間「經濟狀況的差異」，大女兒的丈夫在1家大公司工作，她自己也有一份全職工作，生活富裕；而二女兒的丈夫則在1家小公司兼職，就在A先生和太太開始依靠退休金生活的時候，二女兒的經濟狀況開始變得拮据。

「媽，我老公薪水減了，這個月又很緊，連給孩子們買新鞋都買不起……」每當A先生接到二女兒這樣的電話，他都覺得很心疼，於是開始幫她支付購物開銷和每月的課外輔導費用。每次見面，他們都會買玩具給孫子孫女，給他們零用錢，而對於大女兒的孫子孫女，除了生日和聖誕節，他們幾乎不做任何特別的事。

A先生一直認為“父母幫助有需要的人是理所當然的”，但有一天，大女兒冷冷地對他妻子說：“媽，你對我的孩子什麼都不做，卻好像對另一個孩子特別照顧。這不是歧視你的孫子孫女嗎？

專家表示，父母對孫子孫女的愛，其實並沒有什麼不同，然而，由於優先支持經濟困難者，最終卻造成了「越獨立的人反而越吃虧」的局面。

A先生和太太每月25萬日圓（約新台幣5萬）的退休金原本足夠他們生活。然而，這筆錢開始每月額外補貼他們的二女兒一家，他們積蓄的消耗速度也隨之加快。更可怕的是，這種情況逐漸成為常態，二女兒開始想：“我可以向父母要錢。”與此同時，大女兒指責她“歧視”和“不公平”，她為此感到內疚，為了平衡收支，她只好送給大女兒的孫輩們一份昂貴的禮物，為試圖討好兩家人，維持表面上的平等，A先生和太太的退休積蓄在開始靠退休金生活後的短短5年內就縮水了600萬日圓（約新台幣120萬），讓夫妻倆擔憂晚年破產。

