台股大跌資金湧入反向ETF 法人短期避險可行、風險高

〔記者張慧雯／台北報導〕台股早盤一度大跌兩千點，不少投資人湧入群益臺灣加權反1（00686R）、元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（R00664）、富邦臺灣加權反1（00676R），法人則提醒，槓桿型ETF屬於短期避險工具，投資人買進時一定要小心。

國際股市重挫、台股不免跟著下跌，投資人資金湧入反向ETF，但其實不少投資人搞不清楚「槓桿反向ETF」到底是什麼?法人解釋，基金操作目標為每日追蹤標的指數單日報酬正/反向倍數的 ETF，舉例來說，元大台灣50正2（00631L）追蹤標的指數單日上漲1倍，ETF漲幅為2倍，下跌時就是為2倍。

法人建議，槓桿反向型ETF為策略交易型產品，複利效果特性在長期與原型指數的正向兩倍或反向一倍累積報酬出現偏離，僅適合「積極型」且「追求短期報酬」的投資人；同時，槓反ETF投資期貨，較適合對衍生性商品的報酬風險有一定了解或經驗者，操作上宜嚴設停損，且不建議再額外增加槓桿布局。

法人也說，槓桿反向型ETF投資人若以具槓桿效果的融資融券交易，當價格走勢符合預期時，可獲取更高報酬；反之，將產生更大之損失，同時可能因擔保維持率下跌而面臨授信機構追繳處分，投資人進場仍需多小心。

