焦點股》欣興：營收優於預期 不敵賣壓重挫跌停

欣興今日展望樂觀，新納入0050ETF成分股。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因美伊戰事恐延長，油價飆漲，台股今日早盤狂瀉逾2000點，個股出現無差別式下殺，IC載板大廠欣興（3037）2月營收雖優於外資預期，並納入台灣0050ETF最新成分股，但股價因5分鐘分盤處置，以跌停開出後，一度打開跌停，但盤中再度被摜至跌停。

截至10:37分左右，欣興股價跌停，跌停價389元，成交量1.17萬張，跌停委賣張數逾1900張。

欣興2月合併營收116億元，月減9.1%、年增16.1%，累積前2月合併營收243.6億元，年增25.1%，美系外資指出，欣興2月營收較上月下滑，主要原因為農曆新年假期導致工作天數減少，第一季營收進度略高於預期，並與市場共識預估大致相符。隨著產品售價上調及AI相關需求強勁（主要來自ASIC與AI CPU/GPU應用），預期公司季度營收將逐季成長，全年毛利率也將持續改善，維持對欣興「加碼」（Overweight）評級，目標價550元，AI驅動的產業上行周期仍處於早期階段，公司未來仍具備進一步成長空間。

