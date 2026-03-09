自由電子報
焦點股》長榮海：美伊互轟不讓 逆勢走揚

2026/03/09 11:11

台股重挫，長榮海逆勢走揚。（長榮提供）台股重挫，長榮海逆勢走揚。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕油價飆高，台股今日盤中重挫逾2000點，航運股則逆勢走揚。受到運價連2週走揚激勵，長榮海（2603）今日股價開低走高，早盤一度上漲到216元，截至10:36分，股價暫報213.5元，上漲3元，漲幅1.43%、振幅逾5%，成交量放大到逾3.33萬張。

最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）上漲156.08點至1489.19點，週漲幅11.7%，運價指數連2漲，四大主要航線皆走揚，而美以伊開打，亞洲到波斯灣運價每TEU（20呎櫃）達2287美元，大漲960美元，週漲幅72.34%。

法人指出，美伊互轟不讓，推升油價大幅走高，即便戰爭有望在短期內停止、但美伊雙方關係仍緊張之下，市場對於紅海危機的預期將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，有利舒緩市場對於運價走勢的保守預期，因此上修長榮2026年稅後獲利逾500億元，每股稅後盈餘也逾20元。

另外，長榮也展開年度人才招募，日前在台大校園徵才博覽會設立招生攤位，招募類別包含營業、客服、財務、船舶監造、排艙、管理及補給，櫃務、資訊人員等共11類，正式任用後除起薪最高可達5.4萬元外，在獲利可期下，年終獎金也樂觀。

