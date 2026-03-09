油價破百引爆股匯雙殺！新台幣重貶逾2角、最低見31.9元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事持續擴散，國際油價飆破每桶100美元大關，市場恐慌情緒急速升溫，美股重挫、美元強勢飆高，週一亞洲股匯市同步受到衝擊。台股早盤一度重挫逾2000點，跌破32000點；新台幣兌美元匯率則直接摜破31.8元，最低觸及31.9元，創下10個月新低，盤中重貶2.22角，中午暫時收在31.893元、貶值2.15角，台北外匯經紀公司成交量12.8億美元。

中東戰事衝擊原油生產與運輸，推升國際油價突破每桶100美元，為近4年首見。在地緣政治風險升高與通膨壓力再起的情況下，美債殖利率急速攀升。儘管美國總統川普發文安撫市場情緒，但仍難以扭轉市場悲觀氣氛，亞洲股市全面重挫，日、韓股市跌幅均逾7%。

避險資金大舉湧入美元資產，推升美元指數狂飆至99.7。新台幣匯價今早以31.72元開出後，迅速貶破31.8元關卡，再度上演股匯雙殺的局面。

主要亞洲貨幣亦同步走弱。日圓在日本央行短期內升息機率不高的環境下，避險光環明顯減弱，今早貶破158日圓兌1美元，目前來到158.77，並持續朝159關卡靠攏。

韓元兌美元匯率則重挫至1498.8，逼近金融海嘯時期低點；近期走勢相對強勢的人民幣也轉弱，離岸人民幣匯價跌破6.93兌1美元。

