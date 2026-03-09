自由電子報
財經 > 財經政策

北市外國人置產不再獨鍾天母 大安、中山、信義成熱點

2026/03/09 10:27

台北市地政局統計發現，大安、中山、信義等行政區成為外國人置產的熱區。（台北市地政局提供）台北市地政局統計發現，大安、中山、信義等行政區成為外國人置產的熱區。（台北市地政局提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市地政局統計外國人在台北市置產的情形，發現天母已經不再是唯一受青睞的地區，交通便利、商業活動或生活機能成熟的大安、中山、信義等行政區地段成為熱門選擇；其中，日籍買家偏好中山區、美國籍買家喜歡大安區。

各行政區分布的不同國籍人數。（台北市地政局提供）各行政區分布的不同國籍人數。（台北市地政局提供）

台北市地政局「臺北地政雲」開發全新功能—「外國人不動產分布統計」，整合2015年起外國人取得不動產資料，直觀台北不動產市場國際化面貌。

地政局指出，根據最新統計，外國人在台北持有的建物熱點，集中於交通便利、商業活動或生活機能成熟的地段，包括大安、中山、信義等行政區，顯示成熟生活圈對各國人士具高度吸引力。再透過多維度交叉分析機制，呈現特定國家人士在各行政區的分布規模發現，日本籍買家顯著偏好商業機能成熟、生活便利的中山區，美國籍買家則青睞文教氣息濃厚、環境優質的大安區。

另為因應外籍人士定居買房及洽公租屋的需求日增，建置有「外語服務業者地圖」，只需開啟手機定位功能，即可「一鍵」掌握附近提供外語服務的不動產經紀及租賃住宅服務業者，協助在臺北的外國人順利找到理想住所。

