焦點股》南亞科：利空干擾 跳空跌停

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠南亞科（2408）受大股東台塑（1301）公告將處分持股達6.19萬張，加上傳出三星DDR4第二季漲幅砍半，並將延長生產DDR4約一年，利空消息衝擊南亞科（2408）今股價跳空跌停至210元，創近2個多月以來新低，截至9點56分，委賣量逾4.7萬張；華邦電（2344）也跌停至95.9元，但盤中打開，旺宏（2337）則跌停鎖住。

南亞科2月營收雖持續創新高，上週並釋出今年DRAM將持續缺貨漲價的好消息，但因大股東台塑公告申讓持股6.19萬張，交易日期訂在3月6日至12月31日，市場預期台塑三寶也將跟進，潛在賣壓對南亞科是利空。

此外，市場並傳出，三星DDR4第2季報價原欲調漲價格達50~60%，卻改調漲20~30%，漲幅砍半，並因看到DDR4漲價的好行情，決定將今年底欲停產的DDR4延長約一年，傳言雖有待確認，卻已引發市場恐慌，並衝擊南亞科、華邦電等記憶體股價慘跌，但華邦電受惠新入選元大台灣50（0050）成份股，盤中跌停打開，但跌幅仍在9%左右。

外資上週五賣超南亞科1960張、投信賣超2420張、自營商賣超1611張，三大法人共計賣超5991張，連二賣，導致股價大跌，今續重挫。

