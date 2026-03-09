焦點股》期元大S&P石油：油價狂飆 大漲近4成

國際油價狂飆，期元大S&P石油大漲近4成。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受國際油價期貨價格狂飆之故，期元大S&P石油ETF（00642U）今日開盤後股價持續狂飆，截至10:07分為止，股價上漲8.28元、暫報29.28元，漲幅高達39.43%，爆出逾7萬張成交量。

法人認為，在荷姆茲海峽衝突升級的背景下，摩根大通警告若封鎖持續3-4週，布蘭特油價恐突破每桶100美元，恐重演1970年代能源危機；不過，OPEC+已同意自4月開始增產，另外美國承諾提供護航與政治風險保險，IEA也準備動用逾10億桶緊急儲備，加上全球原本供給過剩的格局，短期內油價漲幅或受抑制，整體而言，荷姆茲海峽的封鎖若持續，油價仍有上漲風險，但國際協調與供給過剩可能限制漲勢，使市場在恐慌與緩衝間拉鋸。

由於國際型ETF漲跌幅並未有限制，在國際油價狂飆情況下，期元大S&P石油ETF大漲近4成，期街口布蘭特正2（007151L）漲幅超過68%，成交量雙雙放大；不過，值得注意的是，上週3月4日期元大S&P石油ETF溢價幅度超過1成，元大投信甚至在官網示警，目前期元大S&P石油ETF溢價幅度則超過5%，投資人還是得留意溢價幅度。

