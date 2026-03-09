焦點股》嘉基：AI有戲 逆風大漲

在資料中心與伺服器應用方面，嘉基布局高速產品線。（嘉基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器線材廠嘉基（6715）受惠於AI伺服器新產品專案在上半年逐步放大出貨規模，可望顯著提升全年營收表現，即使今日加權指數開盤重挫逾兩千點，嘉基股價迅速回神並由黑翻紅，截至上午9時24分暫報225元，漲幅5.88%，成交量2127張。

在資料中心與伺服器應用方面，嘉基布局800G與1.6T等高速產品線，涵蓋直連銅纜（DAC）、主動光纜（AOC）與低功耗光學（LPO）等不同架構。其中，800G低功耗光學產品已與台灣大型交換器廠商完成主要測試，後續將視客戶系統整合進度進一步推進量產；1.6T直連銅纜與相關模組則在未來逐步發酵。

隨著AI伺服器與高效能運算平台對高速、低延遲連接需求升高，高階線材與模組化解決方案的重要性持續提高。嘉基亦積極拓展近晶片（CPC）、中央處理器（CPU）與板上光學（OBO）等客製化連接模組。管理層提到，三家美國大型客戶的相關專案自去年下半至今年上半陸續進入量產，成為中長期營收的重要支撐。

