自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》嘉基：AI有戲 逆風大漲

2026/03/09 09:47

在資料中心與伺服器應用方面，嘉基布局高速產品線。（嘉基提供）在資料中心與伺服器應用方面，嘉基布局高速產品線。（嘉基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器線材廠嘉基（6715）受惠於AI伺服器新產品專案在上半年逐步放大出貨規模，可望顯著提升全年營收表現，即使今日加權指數開盤重挫逾兩千點，嘉基股價迅速回神並由黑翻紅，截至上午9時24分暫報225元，漲幅5.88%，成交量2127張。

在資料中心與伺服器應用方面，嘉基布局800G與1.6T等高速產品線，涵蓋直連銅纜（DAC）、主動光纜（AOC）與低功耗光學（LPO）等不同架構。其中，800G低功耗光學產品已與台灣大型交換器廠商完成主要測試，後續將視客戶系統整合進度進一步推進量產；1.6T直連銅纜與相關模組則在未來逐步發酵。

隨著AI伺服器與高效能運算平台對高速、低延遲連接需求升高，高階線材與模組化解決方案的重要性持續提高。嘉基亦積極拓展近晶片（CPC）、中央處理器（CPU）與板上光學（OBO）等客製化連接模組。管理層提到，三家美國大型客戶的相關專案自去年下半至今年上半陸續進入量產，成為中長期營收的重要支撐。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財