科妍去年EPS2.24元 戰事影響今年營運有限

科妍去年獲利受匯兌影響，衰退2成。圖左為科妍董事長韓開程、右為總經理韓台賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕透明質酸（又稱玻尿酸）大廠科妍（1786）上週五召開董事會通過114年財報，全年度營收為8.86億元，較前一年成長約0.37%。但因外銷受台幣兌美元匯率升值影響營收減少，整體營業費用亦因人事成本、新產品研發持續投入而增加，致營業利益1.89億元較前一年減少約23.45%，此外美元部位受台幣升值影響，認列兌換損失近2000萬，影響獲利表現，去年稅後淨利1.62億元，每股稅後盈餘為2.24元。

展望首季，科妍表示，第一季為傳統淡季，故前2月營收累積持平。在產品發展的方面，醫藥產品線主要為關節腔注射劑、外科婦科防沾黏、骨科防沾黏及膀胱灌注液產品。在全球醫美市場中，玻尿酸皮下填補劑雖然仍占有一定份額，但因韓國及中國產品削價競爭，呈現衰退。

請繼續往下閱讀...

不過科妍的醫美產品線核心已由玻尿酸針劑轉以PLA、PCL雙主流的刺激自體膠原蛋白增生劑的再生注射為重點項目，除了在台灣、俄羅斯、巴西等市場與當地龍頭企業簽訂獨家總經銷合約外，並在台灣成立培訓學苑，針對有意投入醫美的醫師進行連續性面部注射的培訓課程，不僅可協助醫師了解醫美注射的實務及技巧，對於科妍產品接受度更高，更可間接促成公司產品在國內市場銷售量。

科妍認為，雖然今年國際情勢多變，但公司在醫藥的剛性需求市場以台灣、俄羅斯、歐洲、東南亞、南美為主，影響有限；醫美市場的部分，玻尿酸注射比重在去年營收變動不大，刺激膠原蛋白增生注射劑在台灣及俄羅斯雖起步階段，但未來前景可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法