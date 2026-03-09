史上最慘！台積電重挫120元、指數暴跌2070點

創史上最慘！台積電重挫120元、指數暴跌2070點。（記者方賓照攝）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事升溫，油價飆破每桶100美元大關，加上美股上週五4大指數全面下挫，週一亞股跟著血崩，日股暴跌3600點，摜破52000點大關，而南韓綜合指數也難逃劫難，開低重挫逾7%，台股也難逃，在台積電開盤暴跌115元，指數開盤跳空跌1244.93點，以32354.61點開出，在電金傳齊殺下，指數暴跌2070點，創史上最大跌點。

週日由於伊朗戰爭導致關鍵的荷姆茲海峽仍然關閉，中東主要產油國削減了產量，週一原油價格飆升突破每桶 100 美元以上，創2022年7月來首次突破百元大關。西德州中級每桶來到111.24美元，大漲20.34美元或22.37%。

在雙利空衝擊下，亞股週一全面血崩，日股暴跌逾3600點，韓股重挫逾7%，而台股也在台積電領殺，股價一度回測1770元，跌120元，創史上之最，在電金傳全面暴走了，盤面一片慘綠，指數開低走低，一度暴跌2070點，創史上之最，指數回測31529點。

