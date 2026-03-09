3大黑天鵝突襲！分析師警告，市場最糟糕時期尚未到來。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東戰火升級，石油運輸和基礎設施面臨越來越大的壓力，全球投資者對未來市場動盪感到擔憂，週一西德州原油期貨突破110美元大關，美期指重挫逾2%，在原油破百、美期貨重挫、VIX恐慌指數飆升等3大利空來襲，分析師警告市場最糟糕時期尚未到來。

外媒報導，隨著伊朗衝突進入第二週，石油市場本週面臨進一步動盪的風險，主要產油國削減產量，儲油中心接近飽和，荷姆茲海峽的交通實際上已經中斷。

請繼續往下閱讀...

週一，美國3大期指全面下挫，道瓊跌1.97%，標普跌1.96%，而納指100跌逾2%，重挫2.37%，亞股全面暴跌，日股跌逾3900點，而韓股也跌近8%，台股也一度暴跌2070點，創史上之最。

Roundhill Financial執行長馬扎（Dave Mazza）表示，這不再僅僅是荷姆茲港實際上關閉的問題，而是供應鏈中斷蔓延到該地區更深處的問題。這種轉變可能會促使原本就感到不安的投資者進一步降低風險部位。

上週，地緣政治局勢的惡化給本已因人工智慧顛覆和信貸市場潛在裂痕擔憂而承壓的市場帶來了新的壓力，拋售潮席捲了各個地區和各類資產。不斷升級的危機令投資者左右為難，一方面是油價高漲引發新一輪通脹的風險，另一方面是美國勞動力市場降溫的跡象，這可能強化貨幣寬鬆政策的必要性。

週日，伊朗加大了對中東鄰國的攻擊力度，而以色列則襲擊了德黑蘭的燃料庫，並威脅到伊朗的電網。美國總統川普警告稱，美國將考慮對此前未曾列入攻擊目標的地區發動襲擊。他在社交媒體上發文稱，襲擊將持續到“他們投降，或者更有可能的是，徹底崩潰!”

芝加哥期權交易所波動率指數（VIX），上週五飆升至接近30，推動現貨價格高於其3個月期貨價格，這是近1年來最大的價格倒掛。

JonesTrading首席市場策略師洛克（Michael O’Rourke）表示，股市反應最糟糕的時期尚未到來。在獲得一些切實利好消息之前，我預計市場避險情緒會更加濃厚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法