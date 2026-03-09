「中國船東」成通關密碼？傳10多艘商船爭相偽裝求通行

市場傳出，至少有10艘商船跟風偽裝「中國籍」，以求順利通過荷姆茲海峽。（路透社照片）

〔財經頻道／綜合報導〕在荷姆茲海峽幾乎陷入停航後，一艘中國散裝貨船「鐵娘子號」率先成功通過海峽。據中媒報導，隨後又有第二艘商掛出「中籍」標識順利過境。根據統計，至少已有10艘本受困的商船，悄悄修改船舶訊號，偽裝成「中國籍」或「中國船員」，試圖藉此降低風險通過海峽，引發市場關注。

分析師指出，在中國施壓下，掛｢中國所有｣信號貨船通過荷姆茲海峽，其他船隻為求順利通過，部分船員也刻意掩蓋船隻與特定港口、目的地或國籍之間的關聯，這種做法帶有一定的欺騙成分。

外媒指出，伊朗高度依賴中國，因為70%的非石油貿易與中國密切相關。若海峽長期封鎖，也會切斷伊朗對中國與印度的出口，進一步加劇伊朗本身的經濟壓力，損害自身利益。

據《解放日報》報導，一艘發出「中國所有」（China Owner）訊號的散貨船「鐵娘子號」（Iron Maiden），5日順利穿越荷姆茲海峽，成為少見成功過境的案例。7日上午，懸掛利比里亞國旗的散裝貨船「Sino Ocean」號也成功穿越海峽，但該船在通過海峽最狹窄水域時持續廣播「CHINA OWNER_ALL CREW」訊號，成為第二艘以「中國船東」身份標識通過海峽的船隻。

這種做法似乎正在商業航運界迅速蔓延。根據航運平台MarineTraffic數據分析，過去一週至少有10艘船隻修改應答器訊號，對外宣稱與中國相關，這些船隻類型多樣，包括貨櫃船與油輪，試圖藉此順利通過荷姆茲海峽。

航運數據公司Kpler分析師賴特（Matthew Wright）表示，AIS訊號幾乎可以填寫任何內容，船員想寫什麼就寫什麼。他們試圖隱藏與某些港口、目的地或國籍的關聯，這確實帶有某種程度的欺騙。」他指出，透過身份偽裝來降低風險的做法並非首次出現。早在2023年紅海局勢緊張、胡塞武裝襲擊商船時，就曾出現類似情況。

與此同時，大約還有1000艘船隻仍滯留在波斯灣及周邊海域，船舶與貨物總價值估計約250億美元（約新台幣7964.8億元），多數仍在觀望局勢發展。

