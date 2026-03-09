95％石油命脈遭鎖喉！傳全球第三大儲油國日本準備「放油」？

伊朗危機正持續衝擊全球能源供應，日本已站在是否動用戰略石油儲備的臨界點。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突急速升溫，荷姆茲海峽被迫關閉，高度依賴中東能源的日本瞬間陷入能源安全危機。據報導，至今年1月，日本95%原油供應依賴中東，其中約70%需途經荷姆茲海峽，如今該海峽通行受阻，日本的能源命脈被直接掐住，等同於被「鎖喉」。

《路透》指出，日本政府已向鹿兒島縣志布志國家石油儲備基地下達備戰指令，要求做好釋放原油的準備，這是日本官方層面迄今最明確的動儲訊號。更令市場震動的是，日本可能不依賴美國或國際能源署（IEA）的協調機制，而選擇單獨釋放儲備。

數據顯示，日本擁有相當於254天國內消費量的緊急石油儲備，是世界上儲備量最大的國家之一，其中包括政府所有的儲備、私營部門的庫存以及與產油國共同持有的儲備。專家指出，倘若這項訊息成真，將被視為日本戰後能源政策的一次重大轉變。

據報導，東京上一次動用石油儲備是在2022年，當時是國際能源總署 （IEA） 牽頭協調釋放石油，以應對俄羅斯入侵烏克蘭的行動。

多家研究機構已對可能出現的衝擊發出警告。野村綜合研究所指出，若荷姆茲海峽長期封鎖，國際油價可能飆升至每桶140美元，屆時日本物價漲幅恐被推高1.14個百分點，而經濟增速則可能被拖累0.65個百分點。

第一生命經濟研究所也警告，若油價突破100美元，日本實質GDP增速可能被壓低0.31個百分點，經濟復甦前景將蒙上陰影。

《彭博》能源與商品專欄作家Javier Blas隨即在X平台發文指出，日本可能在未來24小時內採取行動，而且可能繞過美國與國際能源署（IEA）的協調機制，選擇單獨釋放石油儲備。

日本是全球第三大戰略石油儲備持有國，儲備規模在全球舉足輕重，僅次於中國與美國。根據Javier Blas引用官方數據，日本政府持有約2.6億桶原油儲備，分佈於10處儲存設施，包括地面儲槽、地下儲槽、浮式儲槽與岩洞儲庫等形式。

此外，日本也要求民間企業持有石油庫存，並與沙烏地阿拉伯、阿聯及科威特簽署聯合儲油協議，後者額外提供約1.78億桶儲備。綜合政府儲備、民間庫存與聯合儲備，日本石油儲備總量約為4.4億桶，相當於約204天的進口需求，帳面規模幾乎與美國戰略石油儲備（約4.15億桶）相當。

現今，市場格外關注日本是否選擇繞過IEA協調機制、單獨釋放石油儲備。對此，Javier Blas在X平台指出，真正值得關注的是，東京可能在沒有美國協調的情況下單獨行動。

