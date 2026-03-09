油價飆漲也值得？川普：是擊敗伊朗「微小代價」 只有傻瓜才會反對

油價已飆升至每桶100美元以上，川普稱，這是擊敗伊朗「微不足道」的代價（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰局升溫，荷姆茲海峽持續關閉，中東主要產油國被迫削減產量，進一步推升國際油價已飆升至每桶100美元以上。美國總統川普在Truth Social發文表示，為了摧毀伊朗核威脅，即使短期油價上漲也只是「微不足道的代價」。他指稱：「只有傻瓜才會有不同看法」。

《CNBC》報導，西德州中質原油（WTI）大漲18.3%，每桶上漲16.60美元，至107.50美元；布蘭特原油（Brent）上漲16.5%，每桶上漲15.32美元，至108.01美元。美國原油上週累計暴漲約35%，創下自1983年期貨交易有紀錄以來最大單週漲幅。上一次油價突破100美元，則是在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

據報導，OPEC第五大產油國科威特也於上週六宣布，由於「伊朗威脅船隻在荷姆茲海峽安全通行」，已採取預防性措施削減石油產量與煉油廠產出。不過，國營的科威特石油公司（Kuwait Petroleum Corporation）並未公布減產規模。

先前OPEC第二大產油國伊拉克已禁行油田減產，現今產量幾乎崩跌。3名產業官員向《路透》表示，伊拉克南部3大主要油田產量已暴跌70%，降至每日130萬桶，而在伊朗戰爭爆發前，這些油田的產量約為每日430萬桶。

OPEC第三大產油國阿拉伯聯合大公國也表示，正「謹慎管理離岸產量，以因應儲存需求」。阿布達比國家石油公司（ADNOC）指出，其陸上油田運作仍維持正常。

專家指出，波斯灣阿拉伯產油國陸續削減產油量，是因為儲油空間幾乎耗盡。隨著荷姆茲海峽關閉，原油無法外運，油桶持續堆積。由於擔心遭到伊朗攻擊，油輪不願通過這條狹窄航道。全球約20%的石油消費量，都需經由荷姆茲海峽運輸。

儘管川普聲稱戰爭「已經勝利在望」，但目前局勢仍未顯示出降溫跡象。據報導，在美國與以色列於戰爭初期擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，伊朗已任命其子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）為新的最高領袖。

美國能源部長克里斯·賴特（Chris Wright）表示，一旦美國摧毀伊朗威脅油輪的能力，荷姆茲海峽的航運將逐步恢復。他接受CNN訪問時表示，很快你就會看到船舶開始較為正常地恢復通過荷姆茲海峽。目前仍遠未恢復正常航運，這需要一些時間，但即使是最壞情況，也只是幾週，而不是幾個月。

