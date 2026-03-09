亞股血崩！日股暴跌逾3600點，韓股重挫逾7%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰事升溫，油價飆破每桶100美元大關，加上美股上週五4大指數全面下挫，週一亞股跟著血崩，日股暴跌3600點，摜破52000點大關，而南韓綜合指數也難逃劫難，開低重挫逾7%。

美國勞動市場降溫，就業數據意外轉弱，加上油價重挫，在雙重衝擊下美股週五再度走低，主要指數均收黑。

週日由於伊朗戰爭導致關鍵的荷姆茲海峽仍然關閉，中東主要產油國削減了產量，週一原油價格飆升突破每桶 100 美元以上，創2022年7月來首次突破百元大關。西德州中級每桶來到111.24美元，大漲20.34美元或22.37%。

受此衝擊，亞股週一血崩，日股開盤大跌1012點或1.81%，指數開低走低，暴跌3637點，或6.53%，觸及51983點，截至台北時間8點31分報，52262點，3358點，或6.04%。

南韓綜合指數開盤以5265.37點開出，重挫319.51點或5.7%，指數開低走低，觸及5183.03點，暴跌401.85點或7.2%。

