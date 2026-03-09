砸千萬爽住豪華養老院！10個月就逃離 7旬夫妻悲訴「淒慘」代價

砸千萬爽住豪華養老院！10個月就逃離，7旬夫妻揭「淒慘」代價。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1.5億日圓（約新台幣3000萬）資產的7旬夫妻，豪砸5000萬日圓（約新台幣1000萬）入住豪華養老院，期待餘生過著豪華的二人世界，沒想到才10個月，不僅未享受到豪華設施，且因與住戶格格不入，甚至連門都不會出，最終決定搬離養老院，不僅千萬租金拿不回，由於房子也賣了，最後只好搬到那1家養老院，然與住戶依舊處得不融洽，讓夫妻倆後悔當初賣掉房子的錯誤決定。

日媒報導，B先生和太太（化名）多年來一直在家中經營1家餐廳。30年前，餐廳剛開業時，他們入不敷出，但隨著回頭客的增多和口碑的傳播，生意逐漸紅火起來，夫妻倆的感情也很好，餐館在鎮上也頗受歡迎。然而，由於新冠疫情的影響，客流量驟減，隨著夫妻倆年紀漸長，他們開始考慮未來，最後決定關閉餐廳，賣掉房子，搬進養老院。

這對夫妻一直忙於生意，從未享受過悠閒的生活，他們想：「作為對我們辛勤工作的犒勞，不如在一個設施齊全的養老院裡好好享受一下二人世界。」由於房子賣了個好價錢，最終，他們選擇了１家離大兒子家很近的豪華養老院，這樣「萬一發生什麼事，他們可以迅速趕過去幫忙」。

養老院離最近的車站步行約10分鐘，而且車站和養老院之間有接駁車。這家養老院與附近一家知名醫院合作，就醫十分便捷。此外，完善的設施也是他們選擇入住的重要原因。與一般的養老院不同，這家養老院擁有種類繁多的設施，包括游泳池、溫泉、影音室、健身房和餐廳。公共區域的裝潢如同豪華飯店，對這對夫妻來說，這裡簡直是完美的家，甚至可以說是奢華至極。

決定入住後，他們迫不及待地想要開始新的生活，賣掉房子後，他們擁有1.5億日圓的資產，其中包括售房款，他們向安養院預付了1次性入住費5000萬日圓，還剩下約1億日圓（約新台幣2000萬），不包括房租，這對夫妻入住後的每月開支約為50萬日圓（約新台幣10萬），然他們的退休金收入約為10萬日圓（約新台幣2萬），因此每月收支約40萬日（約新台幣8萬），然而，即使考慮到他們一直到90歲的開銷，也就是20年間，他們將支付 9600萬日圓（約新台幣1920萬），他們可以用剩餘的資產支付這筆費用。

然而搬進去之後，等待他們的卻是一個與他們想像截然不同的世界，入住後，他們發現自己幾乎沒有機會使用參觀時看起來非常吸引人的影音室或健身房。他們一直期待的溫泉也使用受限，這意味著他們不能隨時泡溫泉。

其他住戶都比B先生和太太年長一代，這讓他們難以相處，此外，還有１位住戶常對B先生和太太出言不遜，B太太漸漸變得不願出門，甚至不想見到他，雖然他們請工作人員警告他，但情況似乎沒有任何改善。經過反覆考慮，B先生和太太決定在入住10個月後搬離這家養老院。

由於他們當初選擇「預付房費」是個敗筆，B先生和太太搬進這處房產時，他以為這將是他們的最終住所，因此預付了整個入住期間的租金，１次性付清。預付制的優點在於，１次性付清後，即使您決定延長入住期限，也無需支付任何額外費用。這意味著，如果您打算長期居住，就可以安心入住。然而，由於部分預付款需要分期償還，因此在入住90天後將不再退還。

雖然對於1000萬日圓被扣留，但經過反覆斟酌，這對夫妻決定搬到離大兒子家更近的另１家養老院。新養老院的月費比之前的更便宜，但工作人員更少，服務也更差。住戶總是行色匆匆，想請他們幫忙或尋求建議都很難。雖然也有其他同年紀的住戶，但他們相處得並不融洽。 「我們搬進安養院時以為可以舒舒服服地度過餘生，但現在想想，還不如待在家裡。」B先生和太太懊悔不已。

專家表示，70歲的B先生和太太身體健康，尚未被認定需要長期照護，建議他們選擇「服務式老年公寓」（老人公寓），而不是養老院。安全檢查和生活諮詢服務能讓他們安心，每月費用也比豪華養老院更實惠。此外，如果將來需要護理服務，可以透過與外部護理服務提供者簽訂合同，繼續住在老年公寓。如果護理需求增加，也可以選擇入住付費養老院。如果他們沒有賣掉房子，他們就可以回家了，但由於他們已經賣掉了房子，所以他們無法回家了。

