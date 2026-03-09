油價漲瘋了！創2022年7月來首次突破100美元

油價漲瘋了！2022年7月來首次突破100美元（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕週日由於伊朗戰爭導致關鍵的荷姆茲海峽仍然關閉，中東主要產油國削減了產量，週一（9日）原油價格飆升突破每桶 100 美元以上，創2022年7月來首次突破百元大關。

週一西德州中級每桶來到111.24美元，大漲20.34美元或22.37%，上週，美國原油期貨價格飆升約 35%，創下自 1983 年有期貨交易記錄以來的最大漲幅。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，上一次油價突破每桶100美元是在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

科威特是OPEC第5大產油國，該國上週六宣布預防性削減石油產量和煉油產量，原因是「伊朗威脅要破壞荷姆茲海峽的船舶安全通行」。科威特國家石油公司並未詳細說明減產幅度。

伊拉克是OPEC第二大產油國，其石油產量已大幅下降。3位業內人士週日告訴路透社，伊拉克南部三大油田的日產量已下降70%，至130萬桶。兩伊戰爭前，這些油田的日產量為430萬桶。

阿聯是OPEC第三大產油國，該國週六表示，正在「謹慎管理海上石油產量，以滿足儲存需求」。阿布達比國家石油公司（ADNOC）表示，其陸上石油作業一切正常。'

由於荷姆茲海峽關閉，原油堆積如山，無處可去，海灣阿拉伯國家面臨儲存空間不足的困境，因此正在削減石油產量。油輪不願通過這條狹窄的水道，因為它們擔心伊朗會發動攻擊。全球約20%的石油消費量經由荷姆茲海峽出口。

美國能源部長賴特週日表示，在美國摧毀伊朗威脅油輪的能力後，海峽的交通將恢復。

「荷姆茲海峽的船舶交通很快就會恢復正常，」賴特在接受CNN採訪時表示。 “目前交通量遠未恢復正常，這需要一些時間。但即便如此，最壞的情況也只是幾週，而不是幾個月。”

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法