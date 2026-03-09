不打伊朗能源業！美能源部長：油價飆漲屬短期 最壞情況僅數週

美國能源部長萊特（左）表示，中東戰事導致能源價格飆漲的最壞情況，只會持續數週，而非數月，並強調美國不會將伊朗的能源產業列為打擊目標。右為美國總統川普。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國能源部長萊特（Chris Wright）8日表示，能源價格飆漲最壞的情況只會持續數週，而非數月，並強調美國不會將伊朗的能源產業列為打擊目標。

萊特前述發言的背景，是伊朗對美國和以色列空襲的報復行動，導致荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運減少，以及中東部分油氣生產國產量減緩，外界日益擔憂對伊戰事可能引發廣泛的經濟動盪與更高的通貨膨脹。

在美國有線電視新聞網（CNN）的「美國國情」（State of the Union）節目中被問及能源價格上漲時，萊特表示：「在最壞的情況下，這只是幾週的事，不會長達數月。」

萊特強調，美國「沒有計畫將伊朗的石油、天然氣或任何能源產業列為目標」。

在持續空襲下，德黑蘭上空可見濃密的黑煙竄升，並降下油污。萊特指出，這些是以色列對當地燃料庫的空襲，「美國瞄準的能源基礎設施為零」。

這場開打9天的戰爭已導致油價大幅飆升，西德州中級原油（WTI）價格在1週內大漲35％。汽油、柴油與航空燃油價格也隨之上揚。美國汽車協會（AAA）的資料顯示，美國常規汽油每加侖價格在1週內大漲14％，7日來到3.41美元。

萊特預測，美國國內能源價格最終將會回落，「我們希望它回到每加侖3美元以下。而且不久後就會再次實現。」「你永遠無法確切知道時間表，但在最壞的情況下，這只是幾週的事，不是幾個月。」

川普政府官員正試圖向美國民眾傳達一種觀念：與擁有飛彈與核武的伊朗所帶來的長期威脅相比，短期的能源價格上漲是比較可以接受的代價。

萊特告訴CNN，「伊朗不斷增強其能力，首先是大規模擴張其飛彈計畫，藉此掩護其核子計畫。」「對美國、中東地緣政治，以及全球經濟而言，容忍一個擁有核武及龐大飛彈庫的恐怖主義政權，絕對是無法接受的。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則向福斯財經網（Fox Business）表示，汽油價格上漲是「為了消滅流氓伊朗恐怖政權，並最終終結他們對荷姆茲海峽能源自由流動之限制，而換取長期利益的短期陣痛。」

李威特駁斥伊朗對航運的威脅，表示「如果你看看他們的行動，他們甚至不如9天前那樣強大。他們的海軍現在被認為已無戰鬥力，使用彈道飛彈的報復性打擊也已減少90％。」

萊特也指出，過去24小時內有1艘大型油輪通過荷姆茲海峽。「我認為，距離看到船隻更常態性地恢復通過荷姆茲海峽的時間不遠了。」

在11月期中選舉前，選民最關心的議題就是生活成本，川普政府官員對國內能源價格展現敏感度，與川普本人對此不以為意的態度形成對比。

川普上週向路透表示，「我對此一點也不擔心」，「當這一切結束時，價格會非常迅速地下跌。如果它們上漲了，那就上漲吧，因為這比汽油價格稍微上漲重要得多。」

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）8日在美國廣播公司新聞網（ABC News）的「本週」（This Week）節目中表示，伊朗的軍事威脅現在正被消除與摧毀，「我們需要看到一個不攻擊鄰國、不為了自身激進目標而挾持能源供應的伊朗。」

瓦爾茲說，波斯灣國家在葉門或蘇丹等議題上並不團結，「但他們現在絕對團結一致。他們被激怒了。」他預期波灣國家「在未來幾週及幾天內，將採取進一步的外交，甚至可能的軍事行動。」

