錯估總統的保證 賣房買股票卻翻船！30歲公務員與女友砸600萬置身天堂和地獄

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧科技當道之際，全球股市攀高，但近期的國際情勢不安重創股市，韓媒報導，許多投資人炒股失利，有人賣了房子去買股票，對於在坐輪霄飛車的股市中散戶投資者來說，這「既是天堂也是地獄」。還有一名30多歲的公務員上班族，與女友約定存錢結婚，將準備結婚的約台幣600萬元投資股市，希望短線賺3倍，不幸卻翻船了。專家也表示，「房地產最終比投資股票更安全。」

朝鮮日報報導，投資人A（化名）原本計劃在同一小區買一套更大的房子，但現在考慮把它出租，然後把剩下的錢投資到股票上。他認為股票收益會高於不斷上漲的房價。這是幾週前記者在首爾城北區一家房地產仲介公司遇到的一位30多歲的上班族的話。

李在明承諾要實現股市5000點 刺激資金轉移浪潮

李在明總統承諾要實現「韓國綜合股價指數（KOSPI）5000點的目標，而早前指數正朝著6000點大關飛速前進。KOSPI指數一路飆升，最終突破了6000點，一股「資金轉移」的浪潮開始席捲而來，投資者紛紛拋售房地產，將資金投入股市。

拋售房產、將資金投入股市的現象在年輕人中尤其普遍。他們認為房價上漲使得買賣房產成為一種負擔，而繼續持有房產則會導致在股市中落後，最終再次破產。

訂購房屋儲蓄帳戶正是這一趨勢的典型例證。由於中獎機率低、預售價格飆升，再加上股市的繁榮，反對訂閱儲蓄帳戶的理由日益充分。根據韓國房地產委員會統計的認購帳戶狀況（包括房屋認購儲蓄、認購押金和認購儲蓄），截至今年1月底，房屋認購儲蓄用戶數為2493萬7771人。這是自2019年6月（2497萬9730人）以來，認購用戶數量首次跌破2500萬。

儘管長期高利率和貸款監管導致房地產市場進入困難，但股市卻持續升溫。投資人存款每天都在刷新紀錄。根據韓國金融投資協會統計，截至3日，投資人存款達到129.8187兆韓元，較上月27日的118.7487兆韓元增加了超過11兆韓元，單日增幅高達9.3%。

證券公司綜合資產管理帳戶（CMA）餘額（被視為股票市場儲備金的另一個來源）以及融資融券餘額（也稱為「債務權益比」）也持續創下新高。

最近，一些網路社群出現了將原本用於購屋等用途的資金轉而投資其他項目的案例。一個典型的例子是上個月24日發佈在匿名上班族社區股票投資頻道上的一篇題為「我和女朋友約定好要存錢結婚，所以今天我們決定把錢分別投到三星電子和SK海力士的股票上」的貼文。

該貼文引發了熱議。發文者A先生自稱是公務員，他在貼文中寫道：我把原本約定好要存的3億韓元（台幣640萬元）分別投到了三星電子和SK海力士的股票上，各投資了一半。

A先生說：「我和女友都相信這3億韓元一年內會增值到10億韓元（台幣2100萬元）。他曾認真考慮過一次性在首爾買房，但最終認為現在仍處於牛市初期，新常態時代帶來了機遇。

資金困在股市 散戶抱怨還活著嗎？

然而，3月形勢急轉直下。韓國綜合股價指數在3月3日和4日兩天內暴跌超過20%，即1000點。 A先生在發文一週後，諸如「你還活著嗎？」、「我的評級比你高，但我卻在哭泣」之類的評論仍然不斷湧現，同時伴隨著對熊市的擔憂。

投資人對股市持續劇烈波動日益感到焦慮。韓國綜合股價指數在連續兩日暴跌後，5日強勁反彈，回升至5580點。然而，6日開盤走低，短暫反彈後又跌至5381.27點。

這種動盪的市場環境促使美國著名做空者、電影《大空頭》的主角邁克爾·伯里發出警告，稱這是「機構投資者進行短期交易的結果」，並認為這是「股票投資末日的徵兆。」

建國大學房地產研究生院兼職教授樸合洙（音譯）表示：「政府試圖引導房地產資金進入股市，但對於沒有房子的人來說，用股票收益來買房是人之常情」，他補充道：「即使沒有房子的人，也傾向於將資金投入相對穩定的資產，例如房地產或金融資產，而不是股票。」

