「好野人」財富擴增！資產規模達2.25兆 年成長56％

〔記者王孟倫／台北報導〕我國「好野人」（億元富豪）的資產規模，已突破2.25兆元大關！金管會公布高資產客戶財管業務辦理情形，截至2026年1月底，我國銀行業資產逾億元的高資產財管「客戶數」，累計為達2萬1543人，成長率為76.97％；若以高資產「財富管理規模」（AUM）來看，攀升到2兆2589億元，年增額8143億元或年增率56.37%，創歷史新高紀錄。

金管會指出，2019年底推出「財富管理新方案」（財管2.0方案），並於2020年8月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，透過法規鬆綁，放寬銀行對資產達新臺幣1億元以上客戶提供多元商品和諮詢服務的條件，同時提升銀行商品研發能力和專業人才培育，促進財富管理市場發展。

根據金管會統計，2026年共有21家國銀開辦高資產財管業務，其中，高資產客戶數從去年1月的1萬2173人，以驚人的速度、成長至今年1月的2萬1543人；若檢視高資產客戶AUM，規模從去年1月的1兆4446億元，擴大至2兆2589億元。

銀行局副局長張嘉魁表示，我國高資產業務較去年大幅成長，一方面有越來越多銀行投入高資產財管，成為兵家必爭之地，另方面，無論客戶數或是AUM都大幅擴增。

其次，檢視整體高資產客戶AUM資產配置組合，截至今年1月底，以「存款」為主、占比達43.9％，其他占比依序為「基金」占16.5％、「債券」占14％、「保險」占11.8％、「境外結構型商品」占7.3％。銀行局分析，從各項占比來看，存款比重降低，主要受到市場預期會降息，看好未來相關投資，使得高資產人士增加理財的配置，其中，結構型商品的比重，創2022年6月以後的新高。

就證券業方面，目前有10家券商開辦財管2.0，至今年1月底累計戶數達累計高資產客戶數達1755人，累計交易金額4652億元；與去年1月底之累計客戶數1173人及累計交易金額2778億元相較，累計客戶數計增加582人，累計交易金額增加1874億元（增加67%）。

此外，檢視目前券商、投信進駐高雄專區的申請、審查狀況，證期局表示，首先是投信投顧業：截至目前計有16家投信投顧業者向本會申請高雄專區試辦業務，14家經核准如下，2家尚在審查中。

已核准業者：聯博投信、富達投信、玉山投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、第一金投信、統一投信、瑞源投顧、中租投顧、宏遠投顧、永豐投信、台新投信。

在證券業方面，截至目前計有12家證券商向金管會申請高雄專區試辦業務，10家經核准在案如下，餘2家刻正審核中。

金管會表示，已核准業者包括永豐金證券、中信證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、元大證券、凱基證券、群益金鼎證券、台新證券、統一證券。

