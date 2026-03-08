伊朗戰爭打不停！ 波斯灣數個產油國減產 全球能源供應惡化

伊朗戰爭2月28日開打以來，由於荷姆茲海峽被封鎖，石油輸出國家組織（OPEC）已有多個成員國宣布減產。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於伊朗表示，有能力與美國和以色列再打6個月的戰爭，且伊朗又持續對波斯灣週邊國家發動攻擊，美國總統川普也說考慮擴大空襲伊朗，阿拉伯聯合大公國和科威特7日宣布將減產，將使全球能源供應問題進一步惡化。

阿聯國營的阿布達比國家石油公司（Adnoc）表示，該公司正在減少離岸油田的產量，但未透露具體細節。科威特石油公司表示，在伊朗對通過荷姆茲海峽的船隻發出安全威脅後，該公司已降低其油田和煉油廠的產量。

伊拉克上週稍早也開始減產，因其儲油槽已經灌滿。沙烏地阿拉伯也關閉其最大的煉油廠。卡達在遭遇無人機攻擊後，已關閉其最大的液化天然氣出口廠。上述幾個產油國都是石油輸出國家組織（OPEC）的成員國。

伊朗戰爭已導致波斯灣重要的石油和天然氣輸送水道荷姆茲海峽幾乎關閉，因伊朗放話要攻擊通過的油輪。這導致波斯灣這個全球最大產油區的石油出口陷入停擺，國際油價飆破每桶90美元，創2年多來最高水準，恐將進一步推高全球通膨。

摩根大通發布報告指出，市場定價的重點正從純粹的地緣政治風險轉向因應確實存在的營運中斷，因為煉油廠停工和出口限制開始損害原油加工和區域供應。

由於荷姆茲海峽幾乎完全關閉，波斯灣地區的產油大國沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克和科威特，被迫暫停向全球煉油廠運送多達1.4億桶石油，相當於全球約1.4天的需求量，導致上述國家的儲油槽迅速飽和，不得不進行減產。

知情人士透露，每日產油量達256萬桶的科威特，最快從7日早上開始每日減產10萬桶石油，8日預計將增至近30萬桶，進一步的減產數量端賴庫存和荷姆茲海峽的情況。

分析師指出，伊朗戰爭可能導致全球消費者和企業面臨數週或數月的高油價，即使這場衝突很快就結束，因供應商必須面臨產油設施損毀、物流中斷和越來越高的運輸風險，進而對全球經濟構成威脅。

