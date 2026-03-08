美伊戰爭帶動油價續飆漲 學者：中國經濟恐出現停滯性通膨

中國經濟學者警告，儘管伊朗戰爭引發的能源成本升高，可能會讓長年對抗通縮的中國鬆口氣，但油價若持續漲下去，可能導致中國出現停滯性通膨。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和以色列聯合空襲伊朗，伊朗展開報復行動，並放話封鎖荷姆茲海峽，導致國際油價飆漲。香港《南華早報》報導，中國經濟學者警告，儘管能源成本升高可能會讓長年對抗通縮的中國鬆一口氣，但油價若持續漲下去，可能導致中國出現停滯性通膨（stagflation），阻礙中國的經濟復甦。

北京大學經濟學院教授蘇劍表示：「油價上漲可能導致中國出現停滯性通膨，雖然有助於增加通膨率，卻也導致經濟成長下降，失業率上升。」

蘇劍舉1973年的「贖罪日戰爭」（Yom Kippur）和1970年代末期至1980年代初期的伊朗革命與之後的兩伊戰爭，都引發石油進口國家的停滯性通膨為例，指出過去的歷史顯示，高成本都迫使使工廠削減產能和解雇工人，而在經濟放緩之際，商品價格卻持續攀升。

蘇劍指出，中國是石油淨進口國，加上有很大比重的石油來自中東地區，荷姆茲海峽遭封鎖將對中國的石油供應造成衝擊。

根據investing.com，自伊朗戰爭2月28日開打以來，過去1週布蘭特原油期貨價格大漲28.4%至每桶93.04美元，西德州中級原油期貨價格上漲35.6%至每桶90.9美元。

油價大漲的時機對中國經濟接下來走向頗為重要，近年來中國因國內需求疲弱，加上工廠產能過剩，促使企業削價競爭，而面臨通縮壓力。中國1月消費者物價指數（CPI）年增率和月增率均為0.2%。

中國國家統計局的數據顯示，去年因國際油價走低，中國能源價格下跌3.3%，降低消費者物價0.25個百分點。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷表示，高能源價格將推升中國的CPI，但推升的幅度得看戰爭會打多久。中國官方設定今年的通膨目標為2%，與去年相同。

