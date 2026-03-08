經部補齊無人機關鍵模組自研自製能量 拚今年產值200億元

經濟部產發署本月公布軍民通用無人機能量籌建計畫。圖為虎尾科大開發的下世代eVTOL無人機。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕我國無人機產值今年目標上看200億元、2030年目標突破400億元，經濟部產發署本月公布軍民通用無人機能量籌建計畫，協助台廠提升整體技術，並推動設計、測試、組裝到量產等核心製造能量，以落實非紅供應鏈與關鍵模組在地化，建立安全、可信且具韌性的產業體系，也強化國防自主與不對稱作戰能力。

無人機列為經濟部產發署今年度重點項目之一，台灣已取得美國Green UAS（適用於軍用或非軍用無人機）授權評鑑，成為美國境外唯一認證據點，是台廠切入美國市場的重大里程碑。產發署長邱求慧指出，今年重點目標是爭取最高等級的Blue UAS（適用於軍用無人機），如能順利通過，台廠期可跨入美國國防軍事採購市場。

本月公布的無人機能量籌建計畫目標是開發軍民通用無人機的酬載、通訊、飛導控、地導控等關鍵模組與晶片，以及影像辨識、自主飛行、任務軟體、晶片整合等AI應用技術與模組性能優化，同時納入無人機反制系統的主動雷達、被動雷達及干擾系統等產品與技術研發，同時應全面排除紅色供應鏈零組件、整機或具資訊安全的模組，並通過無人機資安聯合驗測實驗室的測試。

經濟部指出，2025年無人機產值129億元，較上一年成長2.5倍，去年整機外銷額29.5億元，較上一年成長21倍，主要出口市場包括捷克、波蘭及美國，目前台廠已成功切入美國第一大無人機公司Skydio及全球第二大無人機公司法國Parrot的非紅供應鏈。

